Eurobasket, quante stelle: il primo e il secondo quintetto del torneo vinto dalla Germania

Eurobasket 2025 si è concluso ieri sera con la finale vinta dalla Germania sulla Turchia e con l’elezione di Dennis Schroeder a MVP del torneo. E il playmaker della Nationalmannschaft guida anche il primo quintetto del torneo insieme al compagno di squadra Franz Wagner, mentre nel secondo quintetto trovano spazio protagonisti che hanno fatto bene dal punto di vista individuale ma che non si sono tolti grandi soddisfazioni a livello di squadra

SCHROEDER E UN MVP STORICO: ORA È ACCANTO A PETROVIC E NOWITZKI