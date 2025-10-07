Nelle ventiquattr’ore scarse trascorse tra la pubblicazione del post con cui, attraverso i suoi profili social, LeBron James aveva annunciato un seguito della famosa ‘Decision’, show televisivo passato alla storia nell’estate del 2010 per l’annuncio in diretta del suo trasferimento da Cleveland a Miami, le voci avevano impazzato un po’ ovunque. Ad accomunarle tutte c’era una convinzione: il super veterano dei Lakers avrebbe annunciato il suo ritiro al termine della prossima stagione. E, puntuale, era arrivato anche l’aumento vertiginoso dei prezzi dei biglietti per quella che, in teoria, avrebbe potuto essere la sua ultima partita il prossimo aprile. E invece, ancora una volta, LeBron ha spiazzato tutti: il grande annuncio, infatti, non era altro che uno spot per una nota marca di cognac francese. E a godersi lo scherzo è lo stesso LeBron in prima persona, che nel condividere lo spot sui suoi social non si risparima l'uso di emoji piuttosto espliciti...