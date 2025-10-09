Nella notte Utah ha fatto il suo esordio nella preseason che porterà alla prima palla a due della nuova stagione, e per i ragazzi di coach Will Hardy è arrivata la sconfitta a Houston per 140-127 contro i Rockets. Per i Jazz, però, la nota positiva della serata è rappresentata da Ace Bailey, che al suo debutto ufficiale ha regalato giocate spettacolari e ha chiuso con 25 punti, 6 rimbalzi e 3 assist

