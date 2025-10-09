Nella notte Utah ha fatto il suo esordio nella preseason che porterà alla prima palla a due della nuova stagione, e per i ragazzi di coach Will Hardy è arrivata la sconfitta a Houston per 140-127 contro i Rockets. Per i Jazz, però, la nota positiva della serata è rappresentata da Ace Bailey, che al suo debutto ufficiale ha regalato giocate spettacolari e ha chiuso con 25 punti, 6 rimbalzi e 3 assist
L’attenzione, a dire il vero, nella serata del Toyota Center di Houston era in gran parte dedicata a Kevin Durant, al suo debutto con la nuova maglia dei Rockets. E il super veterano non ha affatto deluso, trascinando Houston alla vittoria 140-127 su Utah con 20 punti e 7/10 dal campo in poco meno di 24 minuti. A rubare gli occhi agli appassionati presenti, però, è stato uno degli avversari, alla sua primissima partita ufficiale da professionista. Anche se per i Jazz è arrivata una sconfitta tutto sommato indolore, infatti, Ace Bailey ha messo subito in mostra un talento davvero impressionante.
Bailey e un esordio da incorniciare
Schierato subito in quintetto da coach Will Hardy, che almeno all’inizio lo ha piazzato al fianco di Keyonte George nel backcourt di Utah, Bailey ha incantato con alcune giocate spettacolari e allo stesso tempo si è dimostrato tremendamente efficace, in particolare nella metà campo offensiva. Alla fine, nei 31 minuti trascorsi in campo, la 5^ scelta assoluta all’ultimo Draft ha mandato a referto 25 punti, 6 rimbalzi, 3 assist, 2 palle recuperate e una stoppata, tirando con un eccellente 11/16 complessivo. La nuova Utah, insomma, potrebbe avere infine trovato il punto fermo da cui far ripartire la sua ricostruzione.