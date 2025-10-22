In vista della nuova stagione e con ancora negli occhi l’abbacinante bellezza della serie per il titolo NBA 2025 dei Thunder sui Pacers, ripercorriamo a scalare – come i (21) tornanti dell’Alpe d’Huez – la storia delle 20 Game 7 delle Finals. Dopo la prima parte già pubblicata, si ricomincia da Knick-Lakers del 1970. Quando il gioco si fa (ancora più) duro e tutti vorrebbero essere, almeno, Robin…
Sky Sport Insider
è offerto da
Sky Extra
Tutti gli articoli di Sky Sport Insider e Sky TG24 Insider
Opinioni, retroscena e storie raccontate dalle grandi firme di Sky Sport e Sky TG24
La newsletter esclusiva di Sky Sport Insider e Sky TG24 Insider
Tutti gli articoli di Sky Sport Insider
Opinioni, retroscena e storie raccontate dalle grandi firme di Sky Sport
La newsletter esclusiva di Sky Sport Insider