Quale modo migliore per dimostrare che la cosiddetta ‘Heat Culture’ esiste e, per chi fa parte della franchigia, è reale e vale per tutti? Erik Spoelstra, in trasferta a Los Angeles con la sua squadra per affrontare i Lakers nella gara in programma questa notte, deve aver pensato proprio questo quando il calendario ha sovrapposto il viaggio verso la California al suo 55° compleanno. Un compleanno festeggiato portando tutto il suo coaching staff sui famosi ‘Santa Monica steps’, scalinata impegnativa dove coach Spo e i suoi assistenti si sono impegnati in un allenamento quasi militaresco. E l’impresa, tra sudore e incoraggiamenti da parte del capo allenatore verso i suoi uomini, è finita sul profilo Instagram della squadra. Dopo la fatica, però, per Spoelstra non sono mancati i festeggiamenti ai margini dell’allenamento con la squadra in preparazione alla sfida contro Luka Doncic e compagni, e tutti gli Heat gli hanno cantato l’immancabile ‘Happy Birthday to you’, a cui lui ha risposto con il proposito di trasformare i 55 anni compiuti in 55 vittorie da cogliere in regular season.