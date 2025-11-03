NBA, Lowry gioca tre minuti e scrive la storia: è a quota 20 stagioni come Kobe e Kareem
Nella notte, durante la larga vittoria dei Sixers sul campo di Brooklyn, Kyle Lowry ha fatto il suo esordio stagionale. E i 3 minuti e 12 secondi trascorsi sul parquet sono bastati al veterano per raggiungere un record personale di grande prestigio. La guardia di Philadelphia ha ora infatti ben 20 stagioni in NBA in carriera e così facendo ha raggiunto due leggende del passato come Kobe Bryant e Kareem Abdul-Jabbar
- *James è ancora in attesa di debutto in questa stagione, che sarà la sua 23^ da professionista