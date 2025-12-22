Hawks e Bulls 302 punti in due, ma non è da top-10

Offerte Sky
NBA, Atlanta e Chicago combinano per 302 punti, ma non sono neanche in top-10. CLASSIFICA

NBA fotogallery
13 foto
©Getty

Sfida pirotecnica ad Atlanta, dove Hawks e Bulls combinano per 302 punti nei regolamentari, record di questa stagione. Il loro punteggio combinato, per quanto possa sembrare esorbitante, non entra nemmeno nella top-30 ogni epoca e neanche nella top-10 delle gare considerando solamente i regolamentari senza gli overtime. Di seguito trovate la classifica delle gare in cui sono stati segnati almeno 300 punti nei 48 minuti senza aver bisogno di supplementari

