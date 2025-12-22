Hawks e Bulls 302 punti in due, ma non è da top-10

NBA, Atlanta e Chicago combinano per 302 punti, ma non sono neanche in top-10. CLASSIFICA
Sfida pirotecnica ad Atlanta, dove Hawks e Bulls combinano per 302 punti nei regolamentari, record di questa stagione. Il loro punteggio combinato, per quanto possa sembrare esorbitante, non entra nemmeno nella top-30 ogni epoca e neanche nella top-10 delle gare considerando solamente i regolamentari senza gli overtime. Di seguito trovate la classifica delle gare in cui sono stati segnati almeno 300 punti nei 48 minuti senza aver bisogno di supplementari
- 302 punti
- 21 dicembre 2025
- 305 punti
- 13 febbraio 1981
- 309 punti
- 21 novembre 2023
- 311 punti
- 10 marzo 1963
- 311 punti
- 15 aprile 1984
- 312 punti
- 27 novembre 1959
- 314 punti
- 7 novembre 1990
- 316 punti
- 2 marzo 1962
- 316 punti
- 12 marzo 1970
- 316 punti
- 10 novembre 1990
- 317 punti
- 30 ottobre 2019
- 318 punti
- 11 gennaio 1984
- 320 punti
- 2 novembre 1990