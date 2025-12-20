Griffin, Crawford e Roy tra i candidati alla HOF

Come ogni anno la Hall of Fame di Springfield ha diramato una lunghissima lista da 189 candidati a entrare nella classe del 2026. Tra i nomi più famosi nominati per la prima volta ce ne sono diversi che hanno fatto la storia recente della NBA, quali Blake Griffin, Jamal Crawford e Brandon Roy. Ecco i nomi più famosi presenti in lista, tra cui anche Mike D’Antoni come "Contributor" e Ettore Messina tra gli "Internationals". La Classe del 2026 sarà annunciata ufficialmente il prossimo 4 aprile durante le Final Four