Griffin, Crawford e Roy tra i candidati alla HOF

Hall of Fame, Griffin, Crawford e Brandon Roy tra i nuovi candidati alla classe 2026

NBA fotogallery
30 foto

Come ogni anno la Hall of Fame di Springfield ha diramato una lunghissima lista da 189 candidati a entrare nella classe del 2026. Tra i nomi più famosi nominati per la prima volta ce ne sono diversi che hanno fatto la storia recente della NBA, quali Blake Griffin, Jamal Crawford e Brandon Roy. Ecco i nomi più famosi presenti in lista, tra cui anche Mike D’Antoni come "Contributor" e Ettore Messina tra gli "Internationals". La Classe del 2026 sarà annunciata ufficialmente il prossimo 4 aprile durante le Final Four

