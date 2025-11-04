Reaves si prende il palcoscenico: il futuro dei Lakers passa anche da lui?

In questo avvio di stagione, i Lakers hanno dovuto fare a meno di LeBron James e, per quattro delle otto partite disputate fin qui, anche di Luka Doncic. A prendersi sulle spalle i compagni, scrivendo pagine importanti nella storia della franchigia, ci ha però pensato Austin Reaves. Snobbato al Draft del 2021, il ragazzo originario dell’Arkansas è ormai un vero e proprio beniamino dei tifosi gialloviola e il futuro della squadra, in un modo o nell’altro, sembra destinato a passare anche dalle sue mani