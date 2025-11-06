NBA, i Lakers volano nonostante le tante assenze: quante vittorie senza gli infortunati
I Lakers, dopo la prima manciata di partite di questa regular season, occupano il secondo posto nella classifica della Western Conference dietro solo ai Thunder campioni in carica. Un avvio di stagione davvero molto positivo per i ragazzi di JJ Redick, che hanno vinto sette delle nove partite giocate pur non potendo contare su tanti infortunati eccellenti, a partire da LeBron James
- Al momento il record dei Lakers dice 7-2 e, visto l’affollamento dell’infermeria gialloviola, sembra quasi un mezzo miracolo. Gli infortuni occorsi al roster di coach JJ Redick, infatti, sono stati tanti e di varia entità, ma la squadra nelle sette vittore colte fin qui ha sempre trovato un modo di superare le difficoltà
- Nonostante l’ottimo avvio di stagione, i Lakers puntano ovviamente a recuperare al più presto i tanti infortunati. Il primo a rientrare tra quelli assenti da tanto tempo potrebbe essere LeBron James, che deve ancora fare il suo debutto in questa regular season e al momento è ancora alle prese con un problema alla sciatica che sembra però in via di risoluzione