Offerte Sky
Cosa vedere:
Come vederlo:
Online con Sky:

NBA, i Lakers volano nonostante le tante assenze: quante vittorie senza gli infortunati

NBA fotogallery
9 foto

I Lakers, dopo la prima manciata di partite di questa regular season, occupano il secondo posto nella classifica della Western Conference dietro solo ai Thunder campioni in carica. Un avvio di stagione davvero molto positivo per i ragazzi di JJ Redick, che hanno vinto sette delle nove partite giocate pur non potendo contare su tanti infortunati eccellenti, a partire da LeBron James

ALTRE FOTOGALLERY

Lakers: le vittorie arrivano nonostante le assenze

NBA

I Lakers, dopo la prima manciata di partite di questa regular season, occupano il secondo posto...

9 foto

Wesley fuori due mesi per i Blazers: infortunati

NBA

Siamo arrivati al via della regular season 2025-26 e le squadre si trovano a gestire...

36 foto

Indiana corre ai ripari e firma anche Cody Martin

NBA

Dopo Mac McClung, Indiana firma anche Cody Martin per far fronte all'emergenza infortuni....

197 foto

Shai e Maxey sono i giocatori della settimana

NBA

Ricomincia la stagione NBA e ricomincia anche l’appuntamento con i premi individuali settimana...

4 foto

Lowry a quota 20 stagioni come Kobe e Kareem

NBA

Nella notte, durante la larga vittoria dei Sixers sul campo di Brooklyn, Kyle Lowry ha fatto il...

12 foto

Video in evidenza

    NBA: Ultime Notizie

    Kevin Love non vuole i Jazz: in arrivo il buyout?

    NBA

    Secondo quanto riportato da Marc Stein, il nome dell'ex campione NBA con i Cleveland Cavs...

    Lillard diventa GM del suo ex-college Weber State

    NBA

    Dopo aver sorpreso molti e aver firmato un nuovo contratto con i Blazers, per Damian Lillard...

    Doncic rinnova con i Lakers, ma LeBron è altrove

    NBA

    Ieri i Lakers hanno celebrato la firma sul prolungamento del contratto di Luka Doncic alla...