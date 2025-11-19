Veniva da tre gare saltate a causa di un fastidio persistente all’anca, ma ad Atlanta Cade Cunningham ha ripreso da dove aveva lasciato. La stella dei Pistons ha infatti trascinato i suoi alla vittoria, la 11^ consecutiva, dando il meglio nel decisivo 4° quarto, parziale in cui Cunningham al momento è il miglior giocatore di tutta la NBA

A giudicare da quanto visto sul parquet della State Farm Arena, l’anca sinistra di Cade Cunningham, che l’aveva costretto a saltare le ultime tre partite, sembra stare piuttosto bene. La stella dei Pistons, che peraltro in sua assenza aveva continuato a vincere, ha infatti iniziato da dove aveva lasciato una settimana fa, ovvero dal dominio assoluto delle fasi decisive della partita. Contro Atlanta, Cunningham ha segnato 9 dei suoi 25 punti, a cui ha aggiunto 10 assist e 6 rimbalzi, nel combattutissimo 4° quarto, dove Detroit ha avuto la meglio segnando anche un record di franchigia. Quella sul campo degli Hawks, infatti, è stata la 11^ vittoria consecutiva per i Pistons, che non riuscivano a inanellare una sequenza di successi tanto lunga dalla stagione 2007-08.