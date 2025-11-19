L’inizio di stagione, suo e di tutta la squadra, è stato a dir poco positivo, e questa notte Simone Fontecchio e gli Heat ospiteranno Golden State. Una sfida, quella in programma a Miami, in diretta alla 1.00 su Sky Sport Basket con commento in lingua originale e poi domani sempre su Sky Sport Basket con la telecronaca a cura di Flavio Tranquillo e Matteo Soragna

Il record, al momento, è quasi identico, ma per Miami (8-6) e Golden State (9-7) l’avvio di stagione ha fin qui avuto un sapore abbastanza diverso. Gli Heat, infatti, tra un mercato estivo tutto sommato modesto e il pesante caso giudiziario che ha coinvolto Terry Rozier, per non parlare degli infortuni alle due stelle Tyler Herro e Bam Adebayo, iniziavano la regular season senza grandi aspettative ad accompagnarli. E invece, dopo la prima manciata di partite giocate, la truppa di Erik Spoelstra si è tolta diverse soddisfazioni e, ora come ora, sosta sul confine tra la zona play-in e l’accesso diretto ai playoff. Tra le note positive a South Beach c’è ovviamente anche quella che riguarda Simone Fontecchio. L’azzurro, arrivato in estate da Detroit, fin qui ha giocato forse la sua miglior pallacanestro da quando è sbarcato in NBA e sta tenendo una media di 11.3 punti a partita tirando con un eccellente 49.3 % dalla lunga distanza. Un contributo, quello fornito dall’ex Pistons e Jazz, che ha reso Fontecchio un punto fermo delle rotazioni degli Heat.