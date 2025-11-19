L’inizio di stagione, suo e di tutta la squadra, è stato a dir poco positivo, e questa notte Simone Fontecchio e gli Heat ospiteranno Golden State. Una sfida, quella in programma a Miami, in diretta alla 1.00 su Sky Sport Basket con commento in lingua originale e poi domani sempre su Sky Sport Basket con la telecronaca a cura di Flavio Tranquillo e Matteo Soragna
Il record, al momento, è quasi identico, ma per Miami (8-6) e Golden State (9-7) l’avvio di stagione ha fin qui avuto un sapore abbastanza diverso. Gli Heat, infatti, tra un mercato estivo tutto sommato modesto e il pesante caso giudiziario che ha coinvolto Terry Rozier, per non parlare degli infortuni alle due stelle Tyler Herro e Bam Adebayo, iniziavano la regular season senza grandi aspettative ad accompagnarli. E invece, dopo la prima manciata di partite giocate, la truppa di Erik Spoelstra si è tolta diverse soddisfazioni e, ora come ora, sosta sul confine tra la zona play-in e l’accesso diretto ai playoff. Tra le note positive a South Beach c’è ovviamente anche quella che riguarda Simone Fontecchio. L’azzurro, arrivato in estate da Detroit, fin qui ha giocato forse la sua miglior pallacanestro da quando è sbarcato in NBA e sta tenendo una media di 11.3 punti a partita tirando con un eccellente 49.3 % dalla lunga distanza. Un contributo, quello fornito dall’ex Pistons e Jazz, che ha reso Fontecchio un punto fermo delle rotazioni degli Heat.
Golden State e gli alti e bassi
Per gli Warriors, invece, la stagione iniziava con l’idea di potersela giocate con tutti a Ovest, puntando su un roster pieno di veterani a cui sul finire dell’estate si era aggiunto anche Al Horford. Golden State, però, nonostante uno Steph Curry a tratti ancora incontenibile e autore di un avvio di regular season da 27.9 punti di media non ha fin qui trovato quella continuità di rendimento assolutamente necessaria per restare almeno agganciati alle posizioni di testa della super competitiva Western Conference. Una Western Conference che al momento vedrebbe i ragazzi di Steve Kerr dover passare dalle forche caudine del play-inper alimentare sogni di titolo ora come ora piuttosto improbabili. E a Miami, nella seconda serata di un back-to-back che segue la sconfitta maturata ad Orlando, gli Warriors potrebbero dover fare a meno di Steph Curry, dolorante alla caviglia destra. Appuntamento per la diretta questa notte alla 1.00 su Sky Sport Basketcon commento originale e poi domani alle 11 e alle 16, oltre che alle 20 e alle 23 per la sintesi della partita, sempre su Sky Sport Basket con la telecronaca a cura di Flavio Tranquillo e Matteo Soragna.