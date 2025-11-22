Offerte Black Friday
Cosa vedere:
Come vederlo:
Online con Sky:

NBA, i Knicks sbarcano a Orlando: la sfida da piani alti a Est alle 23 LIVE su Sky Sport

NBA

Orlando, al momento, dovrebbe passare dal play-in dopo un inizio di stagione più complicato del previsto, mentre New York, secondo molti la favorita a Est, sarebbe solo 4^ dopo qualche passaggio a vuoto di troppo. Entrambe le squadre, però, mantengono aspettative altissime per questa stagione e stasera si incontrano in diretta su Sky Sport Basket. Appuntamento per le 23 con telecronaca di Davide Fumagalli e Davide Pessina

La prima parte di stagione è stata, seppur con toni e per motivi diversi, abbastanza deludente fin qui per Orlando New York. Le due squadre, d’altronde, partivano nel novero delle favorite in una Eastern Conference dove i Celtics campioni nel 2024 i Pacers reduci dalle Finals si presentavano con l’idea di vivere la più classica delle stagioni di transizione, ma al momento non sono riuscite ad esprimersi al meglio. I Magic, addirittura, ora come ora dovrebbero affidare le loro speranze di successo al play-in, mentre i Knicks si trovano al 4° poso dietro a Detroit, Toronto e Cleveland.

Tra assenze e recuperi dell’ultimo momento

L’assenza di Paolo Banchero, sulle cui tempistiche di rientro non c’è ancora nulla di definito, pesa sull’efficacia in attacco dei Magic, che però arrivano da 5 vittorie nelle ultime 6 partite che ne hanno risollevato il morale e, almeno in parte, la posizione in classifica. Anche i Knicks hanno avuto un’assenza importantissima, ovvero quel Jalen Brunson che proprio contro Orlando, nella partita persa lo scorso 12 novembre, si è fermato per un problema alla caviglia e ha saltato le due partite successive, rientrando però già mercoledì nella tiratissima vittoria sul campo di Dallas. Appuntamento per la sfida tra Magic e Knicks alle 23in diretta su Sky Sport Basket e in streaming su NOW con telecronaca a cura di Davide Fumagalli e Davide Pessina

Approfondimento

Stagione 2025-26: tutte le gare LIVE su Sky

NBA: Altre Notizie

Magic-Knicks alle 23 LIVE su Sky Sport

NBA

Orlando, al momento, dovrebbe passare dal play-in dopo un inizio di stagione più complicato del...

Hornets-Clippers alle 19 LIVE su Sky Sport Max

NBA

Anche se la stagione era partita con aspettative decisamente diverse, al momento Hornets e...

I Lakers licenziano due fratelli Buss

NBA

I Los Angeles Lakers hanno deciso di licenziare Joey e Jesse Buss, due membri della famiglia...

LaMelo vuole la cessione? Lui risponde con l'emoji

NBA

Secondo un articolo di Yahoo Sports, LaMelo Ball sarebbe talmente frustrato con l'operato degli...

Jokic su Queen: "Fuori dagli schemi, mi somiglia"

NBA

Ieri notte i Nuggets hanno vinto sul campo di New Orleans, un risultato quasi scontato vista la...
VAI ALLA SEZIONE

NBA: ALTRE NEWS