La prima parte di stagione è stata, seppur con toni e per motivi diversi, abbastanza deludente fin qui per Orlando e New York . Le due squadre, d’altronde, partivano nel novero delle favorite in una Eastern Conference dove i Celtics campioni nel 2024 i Pacers reduci dalle Finals si presentavano con l’idea di vivere la più classica delle stagioni di transizione, ma al momento non sono riuscite ad esprimersi al meglio. I Magic , addirittura, ora come ora dovrebbero affidare le loro speranze di successo al play-in , mentre i Knicks si trovano al 4° poso dietro a Detroit, Toronto e Cleveland .

Tra assenze e recuperi dell’ultimo momento

L’assenza di Paolo Banchero, sulle cui tempistiche di rientro non c’è ancora nulla di definito, pesa sull’efficacia in attacco dei Magic, che però arrivano da 5 vittorie nelle ultime 6 partite che ne hanno risollevato il morale e, almeno in parte, la posizione in classifica. Anche i Knicks hanno avuto un’assenza importantissima, ovvero quel Jalen Brunson che proprio contro Orlando, nella partita persa lo scorso 12 novembre, si è fermato per un problema alla caviglia e ha saltato le due partite successive, rientrando però già mercoledì nella tiratissima vittoria sul campo di Dallas. Appuntamento per la sfida tra Magic e Knicks alle 23in diretta su Sky Sport Basket e in streaming su NOW con telecronaca a cura di Davide Fumagalli e Davide Pessina.