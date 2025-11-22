Addio Rodney Rogers: l'ex NBA aveva 54 anni

L'ex giocatore NBA e leggenda dell’università di Wake Forest Rodney Rogers è morto all'età di 54 anni. L'ateneo ha annunciato la sua scomparsa avvenuta nella giornata di venerdì, senza specificare la causa ufficiale della morte. In 12 anni di carriera da professionista aveva vestito le maglie di sette squadre diverse, vincendo il premio di Sesto Uomo dell’Anno nel 2000

Nel giorno in cui una leggenda di Wake Forest come Chris Paul ha annunciato il suo ritiro a fine anno, un’altra notizia sconvolge l’ateneo del North Carolina. Rodney Rogers, grande protagonista con la maglia dei Demon Deacons e successivamente professionista in NBA per 12 stagioni, è scomparso all’età di 54 anni, come ha annunciato la sua alma mater. Nel comunicato dell’annuncio non sono state specificate le cause della scomparsa. Rogers ha passato tre anni a Wake Forest dal 1990 al 1993, con la sua maglia numero 54 anni ritirata nel 1996 e una laurea honoris causae conferitagli nel 2022 dopo un triennio in cui ha anche vinto il titolo di giocatore dell'anno per la ACC nel 1992-93. Scelto al Draft del 1993 dai Denver Nuggets alla numero 9, in carriera ha indossato anche le maglie di Clippers, Suns, Celtics, Nets, Hornets e Sixers per un totale di 866 partite tra i professionisti. La sua miglior stagione è stata quella del 1999-2000 a Phoenix a 13.8 punti, 5.5 rimbalzi e 2.1 assist di media venendo nominato Sesto Uomo dell’Anno, il suo unico riconoscimento individuale in NBA prima del ritiro nel 2005.