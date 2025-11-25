Pistons, 13 vittorie in fila: record pareggiato

Con la vittoria di questa notte contro Indiana i Detroit Pistons hanno vinto la 13^ partita consecutiva, pareggiando il record di franchigia realizzato in due annate decisamente speciali. Le uniche due altre occasioni in cui è successo, infatti, è coinciso con la vittoria del titolo NBA a fine anno, nel 1989-90 ai tempi dei Bad Boys e nel 2003-04 con Larry Brown in panchina. Due squadre che condividono con questi Pistons una profonda anima difensiva

Solamente due anni fa i Detroit Pistons perdevano 28 partite consecutive, un nuovo record nella storia della NBA. Oggi invece sono reduci da tredici successi in fila, pareggiando due record di franchigia decisamente significativi. Le uniche altre due volte in cui i Pistons sono riusciti a inanellare una striscia di 13 successi in fila in regular season, infatti, è arrivato poi il titolo NBA a fine anno. È accaduto per la prima volta nel 1989-90, quando poi a fine anno i "Bad Boys" capitanati da Isiah Thomas vinsero il secondo titolo in fila della loro storia; e la seconda nel 2003-04, quando Chauncey Billups e soci cambiarono marcia per andare poi a conquistare il titolo in finale contro i Los Angeles Lakers. Oggi, dopo un solo mese di regular season, i Pistons hanno già vinto più partite dell’intera stagione 2023-24, forti di una difesa granitica (la seconda migliore della NBA, o per meglio dire la prima tra le "umane" considerando che OKC fa un campionato a parte) e di un Cade Cunningham assoluto dominatore.