Nella notte i Lakers battono Dallas e a trascinare la squadra contro i Mavs ci pensano ancora una volta Luka Doncic, in doppia doppia con 35 punti e 11 assist, e Austin Reaves, autore di una prova da 38 punti e 8 rimbalzi. I due entrano così nella storia dei Lakers accanto ad alcune grandi coppie del passato

TUTTI I RISULTATI E GLI HIGHLIGHTS DELLA NOTTE NBA