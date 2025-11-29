Offerte Black Friday
NBA, Doncic e Reaves: in due oltre i 35 punti, la coppia già nella storia dei Lakers

Nella notte i Lakers battono Dallas e a trascinare la squadra contro i Mavs ci pensano ancora una volta Luka Doncic, in doppia doppia con 35 punti e 11 assist, e Austin Reaves, autore di una prova da 38 punti e 8 rimbalzi. I due entrano così nella storia dei Lakers accanto ad alcune grandi coppie del passato

Doncic e Reaves entrano nella storia dei Lakers

