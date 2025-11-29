NBA, Doncic e Reaves: in due oltre i 35 punti, la coppia già nella storia dei Lakers
Nella notte i Lakers battono Dallas e a trascinare la squadra contro i Mavs ci pensano ancora una volta Luka Doncic, in doppia doppia con 35 punti e 11 assist, e Austin Reaves, autore di una prova da 38 punti e 8 rimbalzi. I due entrano così nella storia dei Lakers accanto ad alcune grandi coppie del passato
- Doncic e Reaves, nella partita della notte vinta con Dallas, hanno compiuto una piccola impresa. In precedenza, infatti, solo tre coppie di giocatori erano infatti riusciti a fare altrettanto indossando la maglia dei Lakers
