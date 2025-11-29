Offerte Black Friday
NBA, agganciato Chamberlain: ora SGA sogna il sorpasso sulla leggenda di Sixers e Lakers

NBA

Nella notte Shai Gilgeous-Alexander ha guidato ancora una volta i Thunder alla vittoria con una super prestazione da 37 punti. E quella contro Phoenix è stata la sua 92^ partita consecutiva con almeno 20 punti segnati, impresa che gli ha permesso di agganciare Wilt Chamberlain al secondo posto della classifica delle strisce di gare consecutive da almeno 20 punti. E ora il canadese punta al primo posto, occupato sempre dalla leggenda di Sixers e Lakers

TUTTI I RISULTATI E GLI HIGHLIGHTS DELLA NOTTE NBA

 

L’impresa, sulla carta, è di quelle davvero clamorose e quindi difficilissime. Shai Gilgeous-Alexander, però, è già piuttosto avanti nel percorso che potrebbe portarlo nella vera e propria leggenda del gioco e non sembra avere alcuna intenzione di fermarsi. Nella notte, d’altronde, i suoi 37 punti sono stati del tutto essenziali affinché i Thunder battessero Phoenix al termine di una sfida molto tirata e che ora si ripeterà anche ai quarti di finale della NBA Cup. Non solo, la prestazione contro i Suns ha rappresentato per il canadese la 92^ consecutiva con almeno 20 punti segnati. Ed è così arrivato l’aggancio a Wilt Chamberlain, titolare proprio a quota 92 della seconda striscia di prestazioni da almeno 20 punti segnati della storia. E per SGA, ora, parte l’attacco al primato assoluto, che senza grandi sorprese appartiene sempre all’ex centro di Sixers e Lakers.

SGA: obiettivo 126 e sorpasso storico

La striscia più lunga di sempre di partite da almeno 20 punti segnati appartiene dunque a Chamberlain, capace di riuscirci per ben 126 partite consecutive. Un record mostruoso quello di Wilt, che al momento ha ancora 34 partite di vantaggio su Gilgeous-Alexander. La stella dei Thunder, però, sembra davvero avere tutto ciò che serve per provare l’impresa storica e riuscire a sorpassare il record di Chamberlain: una capacità quasi unica di saper segnare in ogni modo e, attorno a sé, quella che è per distacco la miglior squadra di tutta la NBA. Certo, agganciare il primo posto e magari superare Chamberlain significherebbe segnare almeno 20 punti in ogni partita giocata più o meno da qui alla pausa per l’All-Star Game, ma se si considera che l’ultima volta che SGA non è arrivato a quella soglia era il 30 ottobre del 2024…

Approfondimento

Il primo, folle mese della corsa all’MVP

