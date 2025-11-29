Nella notte Shai Gilgeous-Alexander ha guidato ancora una volta i Thunder alla vittoria con una super prestazione da 37 punti. E quella contro Phoenix è stata la sua 92^ partita consecutiva con almeno 20 punti segnati, impresa che gli ha permesso di agganciare Wilt Chamberlain al secondo posto della classifica delle strisce di gare consecutive da almeno 20 punti. E ora il canadese punta al primo posto, occupato sempre dalla leggenda di Sixers e Lakers

L’impresa, sulla carta, è di quelle davvero clamorose e quindi difficilissime. Shai Gilgeous-Alexander, però, è già piuttosto avanti nel percorso che potrebbe portarlo nella vera e propria leggenda del gioco e non sembra avere alcuna intenzione di fermarsi. Nella notte, d’altronde, i suoi 37 punti sono stati del tutto essenziali affinché i Thunder battessero Phoenix al termine di una sfida molto tirata e che ora si ripeterà anche ai quarti di finale della NBA Cup. Non solo, la prestazione contro i Suns ha rappresentato per il canadese la 92^ consecutiva con almeno 20 punti segnati. Ed è così arrivato l’aggancio a Wilt Chamberlain, titolare proprio a quota 92 della seconda striscia di prestazioni da almeno 20 punti segnati della storia. E per SGA, ora, parte l’attacco al primato assoluto, che senza grandi sorprese appartiene sempre all’ex centro di Sixers e Lakers.