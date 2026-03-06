NBA, eterno LeBron: nuovo sorpasso a Jabbar per canestri segnati e ora punta Parish
Nella notte LeBron James ha tagliato l’ennesimo traguardo della sua strabiliante carriera, superando ancora una volta Kareem-Abdul Jabbar per canestri segnati in carriera. Il super veterano, ora in testa ad una top 10 che contempla praticamente solo leggende, ora punta ad un altro record assoluto, quello delle gare di regular season giocate che attualmente appartiene a Robert Parish
- Il canestro del sorpasso su Jabbar è arrivato al termine del 1° quarto della partita poi persa sul campo di Denver, e con i 7 tiri realizzati dal campo contro i Nuggets James è salito a quota 15.842 canestri segnati in carriera, diventando leader di una top ten da brividi. Ora LeBron ha un altro traguardo: le 1.611 partite giocate in regular season da Robert Parish. La stella dei Lakers, salvo stop per infortuni, potrebbe superare il mitico ‘The Chief’ già nella trasferta di Houston del prossimo 18 marzo
- 10.976 canestri segnati in carriera
- 11.075 canestri segnati in carriera
- 11.169 canestri segnati in carriera
- 11.330 canestri segnati in carriera
- 11.719 canestri segnati in carriera
- 12.192 canestri segnati in carriera
- 12.681 canestri segnati in carriera
- 13.528 canestri segnati in carriera
- 15.837 canestri segnati in carriera
- 15.842 canestri segnati in carriera