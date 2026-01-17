Offerte Sky
NBA, sfida tra giovani talenti: Dallas ospita Utah, diretta dalle 23 su Sky Sport

NBA

Cooper Flagg, rookie delle meraviglie, da una parte, Keyonte George dall’altra parte, ma anche stelle già affermate e veterani di lungo corso. Anche se la stagione di Dallas e Utah è stata fin qui complicata, nello scontro diretto in programma questa sera non mancano gli spunti d’interesse. Appuntamento alle 23 su Sky Sport Basket e NOW con Francesco Bonfardeci e Davide Pessina al commento

LA NBA SU SKY SPORT: TUTTE LE PARTITE IN PROGRAMMA

 

Nella notte tra giovedì e venerdì sono stati i Mavs ad avere la meglio al termine di una gara ad alto punteggio, mentre nelle due sfide stagionali precedenti, giocate a Salt Lake City, erano stati i Jazz a vincere, seppur in volata l’8 gennaio e dopo un supplementare il 15 dicembre dello scorso anno. E questa sera Dallas e Utah tornano ad affrontarsi per quello che sarà l’ultimo scontro diretto della regular season. Le due squadre, che per motivi diversi attraversano la più classica delle annate di transizione, hanno due record piuttosto simili16-26 per i Mavs e 14-27 per i Jazz, e forse la loro attenzione è rivolta più alle possibilità di ottenere una scelta alta al prossimo Draft più che ai risultati a breve termine. Su entrambi i fronti, però, ci sono protagonisti molto motivati, come Cooper Flagg, lanciato nella corsa per il premio di rookie dell’anno, e Keyonte George, forte candidato a quello di giocatore più migliorato. E sia Dallas che Utah, poi, possono contare su variabili impazzite, come il veterano Klay Thompson, che nella sfida vinta giovedì notte ha sorpassato Damian Lillard al 4° posto della classifica dei giocatori con più triple in carriera, e Brice Sensabaugh, che nelle ultime due partite giocate ha segnato 70 punti complessivi entrando dalla panchina. Appuntamento per la diretta alle 23 su Sky Sport Basket e in streaming su NOW con la telecronaca curata da Francesco Bonfardeci e Davide Pessina.

