Nella notte tra giovedì e venerdì sono stati i Mavs ad avere la meglio al termine di una gara ad alto punteggio, mentre nelle due sfide stagionali precedenti, giocate a Salt Lake City, erano stati i Jazz a vincere, seppur in volata l’8 gennaio e dopo un supplementare il 15 dicembre dello scorso anno. E questa sera Dallas e Utah tornano ad affrontarsi per quello che sarà l’ultimo scontro diretto della regular season. Le due squadre, che per motivi diversi attraversano la più classica delle annate di transizione, hanno due record piuttosto simili, 16-26 per i Mavs e 14-27 per i Jazz, e forse la loro attenzione è rivolta più alle possibilità di ottenere una scelta alta al prossimo Draft più che ai risultati a breve termine. Su entrambi i fronti, però, ci sono protagonisti molto motivati, come Cooper Flagg, lanciato nella corsa per il premio di rookie dell’anno, e Keyonte George, forte candidato a quello di giocatore più migliorato. E sia Dallas che Utah, poi, possono contare su variabili impazzite, come il veterano Klay Thompson, che nella sfida vinta giovedì notte ha sorpassato Damian Lillard al 4° posto della classifica dei giocatori con più triple in carriera, e Brice Sensabaugh, che nelle ultime due partite giocate ha segnato 70 punti complessivi entrando dalla panchina. Appuntamento per la diretta alle 23 su Sky Sport Basket e in streaming su NOW con la telecronaca curata da Francesco Bonfardeci e Davide Pessina.