Nella notte i Knicks hanno perso nettamente la sfida casalinga contro Dallas, collezionando la 4^ sconfitta consecutiva, e dagli spalti del Madison Square Garden sono arrivati fischi rumorosi nei confronti della squadra. Dopo la partita sia coach Mike Brown che Jalen Brunson hanno dato ragione al pubblico, ammettendo che ora New York deve impegnarsi per uscire da una crisi ormai evidente

Sembra passato tanto tempo, ma poco più di un mese fa i Knicks stavano festeggiando, seppur senza celebrazioni troppo formali, la vittoria della loro prima NBA Cup. Il trofeo, primo nella bacheca della franchigia da oltre mezzo secolo, in qualche modo sembrava ribadire lo status di New York come favorita a vincere la Eastern Conference e tornare alle Finals, da dove manca dal 1999. Da allora, però, la stagione dei Knicks ha vissuto una svolta inattesa, con un calo di rendimento che si è inevitabilmente riflesso nei risultati ottenuti. Nelle 18 partite giocate dopo la finale di coppa vinta contro San Antonio, New York ha un record di 7-11, che nelle ultime 10 gare è addirittura piombato a 2-8. L’ultima sconfitta in ordine di tempo, la 4^ di fila, è arrivata nella notte, in casa e contro i tutt’altro che irresistibili Mavs. E a certificare la crisi della squadra sono arrivati anche i fischi del Madison Square Garden.