Offerte Sky
Cosa vedere:
Come vederlo:
Online con Sky:
Non perderti dirette, news e highlights
Arrow-link
Arrow-link

NBA, esordio all'All-Star Game per Bickerstaff: la grande stagione dei Pistons lo premia

NBA

La grande stagione vissuta fin qui dai Pistons, primi a Est con un buon distacco sugli inseguitori, ha finito per premiare coach JB Bickerstaff. L'allenatore di Detroit, infatti, farà il suo esordio in carriera al prossimo All-Star Game, guidando dalla panchina una delle tre squadre che si disputeranno la gara delle stelle nel nuovo format introdotto in questa edizione

I Pistons, attualmente primi a Est con 5 vittorie di distacco dai Celtics, primi inseguitori, stanno vivendo una stagione ben al di là delle più rosee aspettative. Ed essendosi Detroit assicurata la vetta della Eastern Conference almeno da qui alla data del 1 febbraio prossimo, il suo allenatore viene premiato come da regolamento con una panchina al prossimo All-Star Game. Per JB Bickerstaff,  arrivato sulla panchina dei Pistons nell'estate del 2024, si tratta dell'esordio assoluto all'All-Star Game, mentre la franchigia recupera un allenatore alla partita delle stelle dopo vent'anni, visto che l'ultimo a riuscire nell'impresa era stato Flip Saunders nel 2006

L'esordio di Bickerstaff e il nuovo format dell'All-Star Game

Visto che il nuovo format deciso per l'All-Star Game prevede un triangolare tra due squadre composte da giocatori americani e una composta da giocatori provenienti dal resto del mondo invece della tradizionale suddivisione tra Est e Ovest, non è ancora dato sapere quale squadra allenerà Bickerstaff. Di certo c'è solo che a Los Angeles, sul parquet dell'Intuit Dome, casa dei Clippers, nel weekend tra il 13 e il 15 febbraio ci sarà anche lui.

Approfondimento

Annunciati i 10 titolari dell'All-Star Game 2026

Segui tutti gli aggiornamenti di Sky Sport

- Segui Sky Sport su Google Discover- Non perderti live, news e video

- WhatsApp - Le notizie che devi sapere? Le trovi sul canale di Sky Sport

- Guarda tutti gli Highlights - Entra in SkyLightsRoom

- Offerte Sky - Scopri le promozioni disponibili e attivale subito

 

NBA: Altre Notizie

Agente spara a 37enne: T'Wolves-Warriors rinviata

NBA

Un agente della polizia federale della ICE ha sparato e ucciso un altro uomo a Minneapolis nella...

Sixers-Knicks alle 21 in diretta su Sky Sport

NBA

Grande appuntamento in prima serata su Sky Sport Basket e in streaming su NOW, perché dalle 21...

LeBron, rottura con Jeanie Buss? "Non mi importa"

NBA

In un lungo articolo sulla famiglia Buss pubblicato su ESPN è stato trattato anche l’argomento...

Embiid, tripla doppia e frecciata a Sengun

NBA

A due anni di distanza dal suo massimo in carriera da 70 punti, Joel Embiid è tornato a...

Fontecchio ne fa 17, ma Miami perde a Portland

NBA

Altra buona prova individuale per Simone Fontecchio, autore di 17 punti sul campo di Porland ma...
VAI ALLA SEZIONE

NBA: ALTRE NEWS