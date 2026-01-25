La grande stagione vissuta fin qui dai Pistons, primi a Est con un buon distacco sugli inseguitori, ha finito per premiare coach JB Bickerstaff. L'allenatore di Detroit, infatti, farà il suo esordio in carriera al prossimo All-Star Game, guidando dalla panchina una delle tre squadre che si disputeranno la gara delle stelle nel nuovo format introdotto in questa edizione
I Pistons, attualmente primi a Est con 5 vittorie di distacco dai Celtics, primi inseguitori, stanno vivendo una stagione ben al di là delle più rosee aspettative. Ed essendosi Detroit assicurata la vetta della Eastern Conference almeno da qui alla data del 1 febbraio prossimo, il suo allenatore viene premiato come da regolamento con una panchina al prossimo All-Star Game. Per JB Bickerstaff, arrivato sulla panchina dei Pistons nell'estate del 2024, si tratta dell'esordio assoluto all'All-Star Game, mentre la franchigia recupera un allenatore alla partita delle stelle dopo vent'anni, visto che l'ultimo a riuscire nell'impresa era stato Flip Saunders nel 2006.
L'esordio di Bickerstaff e il nuovo format dell'All-Star Game
Visto che il nuovo format deciso per l'All-Star Game prevede un triangolare tra due squadre composte da giocatori americani e una composta da giocatori provenienti dal resto del mondo invece della tradizionale suddivisione tra Est e Ovest, non è ancora dato sapere quale squadra allenerà Bickerstaff. Di certo c'è solo che a Los Angeles, sul parquet dell'Intuit Dome, casa dei Clippers, nel weekend tra il 13 e il 15 febbraio ci sarà anche lui.