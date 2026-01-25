La grande stagione vissuta fin qui dai Pistons, primi a Est con un buon distacco sugli inseguitori, ha finito per premiare coach JB Bickerstaff. L'allenatore di Detroit, infatti, farà il suo esordio in carriera al prossimo All-Star Game, guidando dalla panchina una delle tre squadre che si disputeranno la gara delle stelle nel nuovo format introdotto in questa edizione

I Pistons , attualmente primi a Est con 5 vittorie di distacco dai Celtics , primi inseguitori, stanno vivendo una stagione ben al di là delle più rosee aspettative. Ed essendosi Detroit assicurata la vetta della Eastern Conference almeno da qui alla data del 1 febbraio prossimo, il suo allenatore viene premiato come da regolamento con una panchina al prossimo All-Star Game . Per JB Bickerstaff , arrivato sulla panchina dei Pistons nell'estate del 2024 , si tratta dell' esordio assoluto all'All-Star Game , mentre la franchigia recupera un allenatore alla partita delle stelle dopo vent'anni , visto che l'ultimo a riuscire nell'impresa era stato Flip Saunders nel 2006 .

L'esordio di Bickerstaff e il nuovo format dell'All-Star Game

Visto che il nuovo format deciso per l'All-Star Game prevede un triangolare tra due squadre composte da giocatori americani e una composta da giocatori provenienti dal resto del mondo invece della tradizionale suddivisione tra Est e Ovest, non è ancora dato sapere quale squadra allenerà Bickerstaff. Di certo c'è solo che a Los Angeles, sul parquet dell'Intuit Dome, casa dei Clippers, nel weekend tra il 13 e il 15 febbraio ci sarà anche lui.