NBA All-Star Game 2026, annunciati i dieci titolari. Non c'è LeBron James

Annunciati i titolari del 75° All-Star Game dove, per la prima volta dopo 21 anni, LeBron James non sarà fra i titolari il 15 febbraio all'Intuit Dome di Los Angeles. Il voto dei tifosi contava per il 50% nella scelta, il restante 50% diviso tra giocatori e media. Le riserve saranno ufficializzate il 1° febbraio, poi si affronteranno tre squadre da 8 giocatori (due 'made in USA' e una in rappresentanza del resto del mondo). Di seguito i titolari provenienti dalle due conference

ALL-STAR GAME, I GIOCATORI PIÙ VOTATI

