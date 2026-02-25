Pur dovendo ancora compiere 30 anni, Dejounte Murray ha già vissuto numerose vite nella sua carriera NBA. Da scelta numero 29 del Draft del 2016 per i San Antonio Spurs fino a diventare All-Star nel 2021-22 sfiorando la tripla doppia di media fino a essere ceduto ad Atlanta e successivamente a New Orleans, lo scorso 31 gennaio del 2025 ha subito la rottura del tendine d’Achille, dovendosi fermare per un anno intero. Come ha detto lui stesso avrebbe potuto "dare su" l’intera stagione 2025-26, anche perché i Pelicans non hanno più nulla da chiedere alla stagione se non dare la peggior scelta possibile agli Atlanta Hawks, eppure a 24 gare dalla fine Murray ha deciso di tornare in campo, a 13 mesi di distanza dal terribile infortunio che ha interrotto dopo sole 31 gare la sua avventura ai Pelicans. "Ci sarebbero state tante scuse per dire 'Nah, non gioco'. Ma io sono fatto in un’altra maniera" ha detto ieri durante l’ultimo allenamento, in cui aveva detto di essere pronto per giocare. "Quello che ho dovuto affrontare è tutta motivazione: avrei potuto rimanere fuori per l’intera stagione ed essere pagato comunque, ma amo il gioco e voglio poter scendere in campo non solo per la mia famiglia o per l’organizzazione, ma per la città di New Orleans. Non mi interessa dei soldi, della fama o dello stile di vita: amo questo gioco e proverò a dare tutto quello che posso fino alla fine. E ho davanti a me ancora la mia pallacanestro migliore".