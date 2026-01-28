La tragica uccisione di Alex Pretti, arrivata nella mattinata americana di sabato, e i violenti scontro che hanno interessato Minneapolis nelle ultime settimane non hanno lasciato indifferente Victor Wembanyama. E ieri, in conferenza stampa, la stella degli Spurs ha voluto dire la sua con coraggio e grande chiarezza

Per le abitudini della NBA e dei suoi protagonisti, le reazioni a quanto successo nelle ultime settimane a Minneapolis, con le uccisioni di Renée Good e Alex Pretti a sancire i passaggi più drammatici di un clima di continua violenza e tensione continue, sono state tutto sommato modeste sia nel numero che nel tono. A rompere gli indugi e uscire dal canone di cautela che ha caratterizzato la maggior parte dei commenti arrivati in questi giorni da parte delle stelle della lega ci ha pensato però Victor Wembanyama. Durante una conferenza tenuta ieri a San Antonio, infatti, la stella degli Spurs ha voluto dire la sua in maniera molto netta. “Sì, gli addetti alle pubbliche relazioni hanno tentato di convincermi, ma non ho intenzione di essere politicamente corretto” ha esordito il francese quando gli è stato chiesto di commentare i tragici eventi degli ultimi giorni, “Ogni giorno mi sveglio, vedo le notizie e sono inorridito. Penso che sia una cosa da pazzi che qualcuno provi a giustificare o a far passare come accettabile l’uccisione di civili”.