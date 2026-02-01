I Cleveland Cavaliers hanno ceduto De’Andre Hunter ai Sacramento Kings ricevendo in cambio Dennis Schröder e Keon Ellis, girando anche Dario Saric ai Chicago Bulls insieme a due seconde scelte al Draft. Uno scambio che permette ai Cavs di risparmiare tra i 45 e i 50 milioni di dollari di luxury tax, ma che potrebbe farne immaginare un altro prima della deadline

A diverse settimane di distanza dallo scambio che ha portato Trae Young a Washington, il mercato NBA batte un altro colpo a pochi giorni di distanza dalla deadline del mercato , prevista per giovedì 5 febbraio alle 21 italiane. Cleveland, Sacramento e Chicago hanno concluso uno scambio a tre che ha coinvolto quattro giocatori : ecco i dettagli.

Le motivazioni economiche dello scambio per i Cavs

La motivazione principale per i Cavs è quella di ridurre il loro astronomico monte salari. Facendo uscire i 23.3 milioni di dollari previsti dal contratto di Hunter e sostituendoli con quelli di Schröder (14 milioni) e Ellis (2.3) milioni, e soprattutto girando i 5.4 previsti da quello di Saric a Chicago, Cleveland ridurrà il suo monte salari — il più alto di tutta la NBA — di circa 7 milioni di dollari, che considerando le penalità previste dalla luxury tax equivalgono tra i 45 e i 50 milioni di dollari. Soprattutto, con questo movimento i Cavs si portano a 13.8 milioni dalla soglia del second apron, con la possibilità di andare sotto a quella cifra per risparmiare ulteriormente sulla luxury tax e, soprattutto, avere maggiore flessibilità negli scambi sul mercato (ad esempio potendo aggregare più contratti in uno scambio, mentre ora possono solo cedere un singolo giocatore alla volta).

I principali candidati a essere ceduti in questo scenario sono Max Strus (15.9 milioni di dollari) e lo stesso Schröder, anche se Cleveland non dovrebbe ricevere in cambio nessun contratto — quindi cedendone uno dei due a una squadra con spazio salariale (al momento solo Brooklyn lo avrebbe) per assorbirli, ovviamente insieme a una compensazione in termini di scelte al Draft. In questo modo Cleveland potrebbe aggregare poi altri contratti come quelli di Lonzo Ball (10 milioni) e Dean Wade (6.6 milioni) per muoversi ulteriormente sul mercato, oppure addirittura mettere sul piatto i 20 milioni di Jarrett Allen o i 39 di Darius Garland — anche se cedere uno di questi due sembra al momento improbabile, rimandando ogni ragionamento all’estate.