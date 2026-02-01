Mercato NBA, Hunter per Schröder e Ellis: l'analisi dello scambio tra Cavs, Kings e BullsNBA
I Cleveland Cavaliers hanno ceduto De’Andre Hunter ai Sacramento Kings ricevendo in cambio Dennis Schröder e Keon Ellis, girando anche Dario Saric ai Chicago Bulls insieme a due seconde scelte al Draft. Uno scambio che permette ai Cavs di risparmiare tra i 45 e i 50 milioni di dollari di luxury tax, ma che potrebbe farne immaginare un altro prima della deadline
A diverse settimane di distanza dallo scambio che ha portato Trae Young a Washington, il mercato NBA batte un altro colpo a pochi giorni di distanza dalla deadline del mercato, prevista per giovedì 5 febbraio alle 21 italiane. Cleveland, Sacramento e Chicago hanno concluso uno scambio a tre che ha coinvolto quattro giocatori: ecco i dettagli.
- Cleveland riceve: Dennis Schröder e Keon Ellis
- Sacramento riceve: De’Andre Hunter
- Chicago riceve: Dario Saric e due seconde scelte al Draft (2027 da Cleveland e 2029 da Sacramento)
Le motivazioni economiche dello scambio per i Cavs
La motivazione principale per i Cavs è quella di ridurre il loro astronomico monte salari. Facendo uscire i 23.3 milioni di dollari previsti dal contratto di Hunter e sostituendoli con quelli di Schröder (14 milioni) e Ellis (2.3) milioni, e soprattutto girando i 5.4 previsti da quello di Saric a Chicago, Cleveland ridurrà il suo monte salari — il più alto di tutta la NBA — di circa 7 milioni di dollari, che considerando le penalità previste dalla luxury tax equivalgono tra i 45 e i 50 milioni di dollari. Soprattutto, con questo movimento i Cavs si portano a 13.8 milioni dalla soglia del second apron, con la possibilità di andare sotto a quella cifra per risparmiare ulteriormente sulla luxury tax e, soprattutto, avere maggiore flessibilità negli scambi sul mercato (ad esempio potendo aggregare più contratti in uno scambio, mentre ora possono solo cedere un singolo giocatore alla volta).
I principali candidati a essere ceduti in questo scenario sono Max Strus (15.9 milioni di dollari) e lo stesso Schröder, anche se Cleveland non dovrebbe ricevere in cambio nessun contratto — quindi cedendone uno dei due a una squadra con spazio salariale (al momento solo Brooklyn lo avrebbe) per assorbirli, ovviamente insieme a una compensazione in termini di scelte al Draft. In questo modo Cleveland potrebbe aggregare poi altri contratti come quelli di Lonzo Ball (10 milioni) e Dean Wade (6.6 milioni) per muoversi ulteriormente sul mercato, oppure addirittura mettere sul piatto i 20 milioni di Jarrett Allen o i 39 di Darius Garland — anche se cedere uno di questi due sembra al momento improbabile, rimandando ogni ragionamento all’estate.
Cosa può dare Keon Ellis alla difesa dei Cavs
Dal punto di vista tecnico, il giocatore più interessante per i Cavs è certamente Ellis, che migliora di molto uno dei punti più deboli della difesa di Cleveland — quella della difesa sul portatore di palla avversario. Ellis è uno dei migliori difensori della lega nel mettere pressione sulla palla e, al netto di una regressione al tiro in questa stagione (52.4% di percentuale effettiva, ben al di sotto del 64% tenuto un anno fa), è un tiratore affidabile da tre punti (41.6% in carriera). Le sue caratteristiche dovrebbero incastrarsi bene con il terzetto formato da Donovan Mitchell, Darius Garland e Sam Merrill, risparmiando loro il compito di dover difendere sul punto di attacco.
Cosa può dare De'Andre Hunter ai Kings
A proposito di giocatori in difficoltà col tiro: Hunter sta vivendo la peggior stagione della carriera in termini di percentuali effettive (solo nell’anno da rookie ha tirato sotto il 50% effettivo dal campo) e soprattutto da tre punti (30.8% su 5.5 tentativi, peggior percentuale da quando è in NBA). Il risultato è che quest’anno ha giocato solo 26.2 minuti in campo, senza risultare particolarmente efficace né da titolare (15.4 punti in 23 partite, ma con il 30.3% da tre) né da riserva (12.3 punti in 20 partite). Difficilmente un giocatore del genere e con una selezione di tiro tutt’altro che ottimale può risollevare quella che al momento è la peggior squadra di tutta la NBA (record di 12-38), peraltro spingendo anche i Kings in luxury tax nella prossima stagione (anche se potranno scendere facilmente sotto quella soglia).
Sopratutto però i Kings si sono ritrovati a "pagare" con una seconda scelta al Draft pur avendo ceduto probabilmente il miglior giocatore dello scambio (Ellis) e avendo peggiorato la propria situazione salariale. Per di più hanno sbugiardato il loro mercato estivo, cedendo Schröder (a cui avevano dato un triennale da 45 milioni di dollari salvo poi retrocederlo in panchina in favore di Russell Westbrook) e Saric (che per loro non ha mai giocato e per il quale Jonas Valanciunas è stato mandato a Denver). Aver perso Ellis senza averne estratto niente di valore rende poi ancora più incomprensibile la decisione di esercitare l’opzione da 2.3 milioni prevista dal suo contratto invece di lasciarlo diventare restricted free agent in estate, quando avrebbero potuto rifirmarlo a cifre vantaggiose per la squadra.
Cosa guadagnano i Bulls dallo scambio
Dopo quelli che hanno coinvolto DeMar DeRozan e Zach LaVine, e quello che ha portato Lonzo Ball a Cleveland in cambio di Isaac Okoro, Chicago si ritrova di nuovo a fare affari con Kings e Cavs, anche se stavolta con un ruolo puramente di supporto per far tornare i conti dello scambio. Ricevere due seconde scelte al Draft (tra cui quella di Sacramento che potrebbe rivelarsi ottima, viste le prospettive future dei Kings) per assorbire il contratto di Saric (a cui farà spazio con ogni probabilità Javon Carter, mai usato quest’anno) è uno scambio positivo per i Bulls, che ricevono due piccoli asset sostanzialmente gratis.