NBA, Clippers: l’effetto Paul funziona al contrario, senza di lui la squadra vola
Il 3 dicembre, a pochi mesi dalla mossa a sorpresa con cui l’avevano riportato a Los Angeles, i Clippers annunciavano di aver messo fuori rosa Chris Paul. Da allora il super veterano, che formalmente rimane sotto contratto con la franchigia, non si allena più con i compagni e la squadra, fin lì in piena crisi, ha preso a volare
- Sono ormai trascorsi quasi due mesi da quando i Clippers comunicavano in via ufficiale di aver allontanato Chris Paul dalla squadra. Al momento il super veterano risulta ancora sotto contratto con la franchigia, ma da quando non si allena più con i compagni la squadra ha cambiato decisamente marcia e ora punta in
- 5-16
- 16-8
- 113.7 (20° dato di tutta la NBA)
- 117.4 (5° dato di tutta la NBA)
- 120 (27° dato di tutta la NBA)
- 112.1 (5° dato di tutta la NBA)
- 59.1% (12° dato di tutta la NBA)
- 61.2% (1° dato di tutta la NBA)