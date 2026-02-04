La voce di una possibile uscita di James Harden dai Clippers era iniziata a circolare il giorno prima, e nella notte è arrivato puntuale lo scambio che ha portato il veterano a Cleveland in cambio di Darius Garland e di una seconda scelta. Uno scambio, quello tra i due playmaker, che modifica in maniera sostanziale le prospettive di entrambe le squadre IL MERCATO NBA SI SCALDA: TUTTI GLI SCAMBI IN TEMPO REALE

Come ormai d’abitudine quando si tratta di James Harden, le voci su un suo possibile addio ai Clippers erano cominciate a circolare con anticipo rispetto alla trade che nella notte lo ha portato in effetti a Cleveland in cambio di Darius Garland e di una seconda scelta. Il veterano, d’altronde, aveva adottato lo stesso schema, invero in maniera ben più evidente, per lasciare Houston prima, Brooklyn poi e infine Philadelphia. E lo stesso Harden, parlando con ESPN, ha voluto sottolineare di non aver chiesto esplicitamente ai Clippers di essere scambiato, bensì di aver fatto insieme alla dirigenza una scelta che, stando alle parole del giocatore, accontenterebbe le sue esigenze di puntare a vincere il primo titolo NBA della sua carriera e alla squadra di riprogrammare il suo futuro.

Il senso dello scambio per i Cavs Quello della convivenza nel backcourt tra Donovan Mitchell, stella della squadra senza grandi discussioni, e Garland è stato un esperimento nel cui esito a Cleveland hanno creduto a lungo. La deludente conclusione della scorsa stagione, in cui i Cavs erano usciti al secondo turno dei playoff contro Indiana dopo aver disputato una eccellente regular season, ha però fatto emergere dubbi sul reale potenziale della squadra con le due guardie a condurre il gioco. Non solo, i continui problemi fisici incontrati da Garland, che in questa stagione ha giocato solamente 26 partite, e il suo pesante contratto (quinquennale da 197 milioni di dollari complessivi con scadenza giugno 2028) hanno contribuito alla scelta operata da Cleveland. Con Harden, infatti, oltre a portarsi in casa un veterano dalla lunga esperienza, i Cavs assorbono un contratto ben più maneggiabile, con solamente 13.8 milioni di dollari garantiti per la prossima stagione. Per Cleveland, dunque, lo scambio con i Clippers ha prima di tutto l’effetto di alleggerire un monte salari che prima dell’addio a Garland era il più alto di tutta la NBA.