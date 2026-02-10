Niente All-Star Game per Steph Curry. La notizia era nell'aria da qualche giorno, perché il super veterano degli Warriors era da ormai un paio di settimane alle prese con un dolore persistente al ginocchio destro che l'ha costretto a saltare la gara giocata nella notte e vinta contro Memphis e che lo terrà fermo anche per quella contro San Antonio in programma mercoledì. A ribadire lo stop a Curry, che Golden State spera di recuperare per la sfida del 19 febbraio in casa contro i Celtics, e quindi dopo la pausa per l'All-Star Game, è stato coach Steve Kerr prima della sfida contro i Grizzlies. La NBA dovrà ora convocare un sostituto che andrà a giocare in una delle due squadra costituite da atleti americani nel triangolare della partita delle stelle.