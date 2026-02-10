Il problema al ginocchio destro con cui Steph Curry è alle prese da ormai un paio di settimane non consentirà alla stella di Golden State di partecipare all'All-Star Game in programma a Los Angeles in questo weekend. Al suo posto, ora, la NBA dovrà convocare un sostituto che sarà inserito in una delle due squadre 'made in USA' che parteciperanno al triangolare nella partita delle stelle
ALL-STAR GAME: ECCO LE TRE SQUADRE PER IL 'USA CONTRO RESTO DEL MONDO'
Niente All-Star Game per Steph Curry. La notizia era nell'aria da qualche giorno, perché il super veterano degli Warriors era da ormai un paio di settimane alle prese con un dolore persistente al ginocchio destro che l'ha costretto a saltare la gara giocata nella notte e vinta contro Memphis e che lo terrà fermo anche per quella contro San Antonio in programma mercoledì. A ribadire lo stop a Curry, che Golden State spera di recuperare per la sfida del 19 febbraio in casa contro i Celtics, e quindi dopo la pausa per l'All-Star Game, è stato coach Steve Kerr prima della sfida contro i Grizzlies. La NBA dovrà ora convocare un sostituto che andrà a giocare in una delle due squadra costituite da atleti americani nel triangolare della partita delle stelle.