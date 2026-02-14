Free agent dalla scorsa estate, anche a causa del suo coinvolgimento in un caso di scommesse in merito al quale ci sono ancora indagini in corso, Malik Beasley giocherà a Porto Rico. L’ex Pistons e Bucks, infatti, ha firmato con i Santurce Crabbers, squadra di proprietà della stella della musica mondiale Bad Bunny

Buone notizie per Malik Beasley, reduce da mesi complicati. L’ex Pistons e Bucks, infatti, dopo l’ottima stagione a Detroit era diventato free agent l’estate scorsa, ma il coinvolgimento in un’indagine su presunte scommesse su partite della stagione NBA 2023-24 ne aveva compromesso la posizione sul mercato. Beasley, nel frattempo, era stato escluso dalle indagini a livello federale, come annunciato dal suo avvocato a fine agosto dello scorso anno, mentre quelle condotte dalla NBA sono ancora in corso. Ora, però, il giocatore ha trovato finalmente una sistemazione a partire dal mese prossimo giocherà nel Baloncesto Superior Nacional, il campionato di Porto Rico che giusto un anno fa ha visto tra i protagonisti anche Danilo Gallinari, poi campione con i Vaqueros de Bayamon. Beasley giocherà invece nei Santurce Crabbers, squadra di proprietà del musicista portoricano Bad Bunny, salito alle cronache di recente per il chiacchieratissimo Halftime Show con cui ha animato l’ultimo Super Bowl. Per Beasley l’idea sarebbe quindi quella di giocare a Porto Rico fino alla prossima estate per poi, una volta chiarita la sua posizione anche rispetto all’indagine della lega, provare a tornare a giocare in NBA.