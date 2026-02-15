NBA, Lillard e Johnson rubano la scena: l'All-Star Saturday è tutto loro. LE FOTO
Spettacolo all'All-Star Saturday, dove nella notte sono stati Damian Lillard e Keshad Johnson i grandi protagonisti. Il veterano, fermo per infortunio dalla scorsa primavera, ha trionfato nella gara del tiro da tre punti battendo Devin Booker in finale. L'ala di Miami si è invece aggiudicata la gara delle schiacciate battendo in volara Carter Bryant. Infine nello Shooting Stars, Jalen Brunson e Karl-Anthony Towns hanno fatto squadra con l'ex Allan Houston e portato alla vittoria il Team Knicks
- Fila di specialisti per la gara del tiro da tre, con il rookie Kon Knueppel a competere tra veterani come Damian Lillard e Bobby Portis e specialisti come Jamal Murray e Norman Powell
- Fermo dalla scorsa primavera per infortunio, Damian Lillard dimostra da subito di non aver perso l'abitudine a tirare dalla lunga distanza
- A ritagliarsi un posto nella finale della gara del tiro da tre è stato Devin Booker, a cui però non basta un eccellente 27 nel round finale per strappare la vittoria
- Sangue freddo anche per il rookie Kon Knueppel, che raggiunge la finale ma si blocca sul più bello totalizzando un punteggio di 17 nell'ultimo round
- In finale Lillard non lascia scampo a Booker e Knueppel e con un punteggio di 29 si aggiudica il 3 Point Contest 2026
- Con il trionfo all'Intuit Dome Lillard è diventato solamente il 3° giocatore di sempre a vincere per tre volte la gara del tiro da tre, introdotta dalla NBA all'All-Star Game del 1986, affiancando così Larry Bird e Craig Hodges
- A vincere lo Shooting Stars è stato il Team Knicks, in cui Jalen Brunson e Karl-Anthony Towns hanno fatto squadra con una leggenda blu e arancio come Allan Houston e hanno avuto la meglio in finale sul Team Cameron, formato da Jalen Johnson, Kon Knueppel e dall'ex Corey Maggette
- Assente il grande protagonista delle ultime edizioni dello Slam Dunk Contest Mac McClung, a contendersi la corona di re delle schiacciate sono scesi in campo Carter Bryant, Jaxson Hayes, Keshad Johnson e Jase Richardson
- Arrivato in finale con il punteggio pià alto tra i quattro contendenti, Bryant fa segnare l'unico '50' della notte con una spettacolare schiacciata con tanto di passaggio della palla tre le gambe, ma non riesce a chiudere l'ultimo tentativo a sua disposizione
- La schiacciata finale, invece, riesce eccome a Johnson, che super così in volata l'avversario e si aggiudica lo Slam Dunk Contest 2026
- "Schiacciare è un'arte" ha dichiarato Johnson dopo la vittoria, aggiungendo di aver "voluto aggiungere un tocco di fantasia" poi decisivo per il trionfo su Bryant
- Per Johnson, che nelle sue due stagioni a Miami ha fatto fin qui più che altro la spola con la G League, sono arrivati anche i complimenti di Pat Riley, che forse potrebbero valere quasi come un'investitura in casa Heat