NBA, Lillard e Johnson rubano la scena: l'All-Star Saturday è tutto loro. LE FOTO

Spettacolo all'All-Star Saturday, dove nella notte sono stati Damian Lillard e Keshad Johnson i grandi protagonisti. Il veterano, fermo per infortunio dalla scorsa primavera, ha trionfato nella gara del tiro da tre punti battendo Devin Booker in finale. L'ala di Miami si è invece aggiudicata la gara delle schiacciate battendo in volara Carter Bryant. Infine nello Shooting Stars, Jalen Brunson e Karl-Anthony Towns hanno fatto squadra con l'ex Allan Houston e portato alla vittoria il Team Knicks

