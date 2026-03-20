Simone Fontecchio ha segnato tutti i suoi 7 punti di serata contro i Los Angeles Lakers nel primo quarto, il migliore per i Miami Heat prima di subire la rimonta dei Lakers firmata dai 60 punti di Luka Doncic. Ai microfoni di Sky Sport l’azzurro ha rivissuto la sua partita e quella degli Heat, parlando anche del suo ruolo, del suo minutaggio e della storica gara degli 83 punti di Bam Adebayo

L'occasione per i Miami Heat era estremamente ghiotta. Con i Los Angeles Lakers arrivati solo alle 5 del mattino in albergo dopo aver giocato ieri sera a Houston, ci si attendeva che i gialloviola avessero poche energie da spendere sul campo di Miami. E in effetti così è stato quantomeno nel primo quarto, quando gli Heat sono riusciti a toccare anche il +15 prima però di subire la rimonta dei gialloviola, trascinati da un Luka Doncic in stato di grazia con 60 punti (non accadeva dall’ultima gara in carriera di Kobe Bryant) e dalla tripla doppia di LeBron James alla gara numero 1.611 della carriera (raggiunto il record di Robert Parish). Di loro due e di molto altro — tra cui la storica serata degli 83 punti di Bam Adebayo — ha parlato Simone Fontecchio ai microfoni di Sky Sport al termine di un match in cui ha segnato 7 punti, tutti nel primo quarto, dopo essere partito in quintetto per la sesta volta in questa stagione.

Sei partito in quintetto, ha giocato un gran primo quarto e avete giocato un solido primo tempo. Poi cosa è successo? I Lakers non dovevano essere stanchi dopo la gara di ieri?

"Sì ma l'NBA è così: anche in un back-to-back i giocatori NBA trovano energie da qualche parte. È venuta fuori una partita difficile: all’inizio magari ci hanno messo un po' a prendere ritmo, però poi soprattutto Doncic direi che ha fatto una discreta partita… Noi ci abbiamo provato, abbiamo fatto un ottimo primo tempo provando a correre tanto, poi il nostro pace si è un po' abbassato quindi loro sicuramente ne hanno dato vantaggio. Giocando a un ritmo un po' più lento, venendo anche dalla partita di ieri, è stato più facile per loro trovare ritmo".

Complica qualcosa questa sconfitta verso l'obiettivo playoff diretti?

"Complica no, però chiaramente dobbiamo cercare di vincere più partite possibili. Questa era una partita in casa, importante, però ne abbiamo altre 12 e dobbiamo cercare di vincere più partite possibili. Ma questo era l'obiettivo primario e rimane quello".

Sei partito in quintetto anche per difendere su LeBron James: com’è giocare contro di lui? Anche perché potrebbe anche essere l'ultimo duello su un parquet NBA.

"È sempre e comunque un'emozione dividere il campo con certi campioni, però ormai non ci faccio più caso. Ormai sono quattro anni che gioco in questa lega, quindi cerco semplicemente di concentrarmi su quello che devo fare e portare a termine il lavoro che mi viene affidato".