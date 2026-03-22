I Los Angeles Lakers hanno vinto la loro nona partita consecutiva grazie alla tripla di Luke Kennard , superando un secondo tempo in cui Luka Doncic è stato meno magico del solito — e non solamente per il 2/13 con cui ha tirato dal campo. Lo sloveno ha comunque chiuso con 33 punti e 8 assist , ma a 1:19 dalla fine del terzo quarto si è reso protagonista di uno scontro verbale col centro degli Orlando Magic Goga Bitadze . Dopo un tiro libero i due hanno iniziato a insultarsi a vicenda e l’arbitro Marat Kogut li ha puniti con un doppio fallo tecnico: per Doncic si tratta del 16° in stagione , che da regolamento della NBA equivale a una gara di sospensione automatica . I Lakers hanno già fatto sapere di essersi appellati alla lega per farlo rescindere (come era già capitato altre due volte in carriera a Doncic con la maglia dei Dallas Mavericks) sostenendo che Doncic non era stato "ammonito" verbalmente prima del tecnico , sperando così di evitare la squalifica che costringerebbe lo sloveno a saltare la gara contro i Detroit Pistons nella notte tra lunedì e martedì. Secondo il capo-arbitro Marc Davis, però, i due giocatori erano stati avvertiti di smetterla con i loro insulti e ad entrambi è stato correttamente assegnato un fallo tecnico per condotta antisportiva, lasciando poco margine per l'appello gialloviola.

Le versioni discordanti di Doncic e Bitadze

Dopo la partita entrambi i giocatori hanno raccontato la loro versione dei fatti e sono estremamente discordanti. "Spero davvero che il tecnico venga revocato" ha detto Doncic. "So di aver deluso la mia squadra prendendo il 16°, ma davvero non volevo prenderlo. Bitadze ha detto che avrebbe fatto cose brutte [Doncic ha usato la parola che inizia con la F, ndr] a tutta la mia famiglia. A un certo punto devo farmi rispettare. Ma avrei dovuto fare di meglio". Parlando con ESPN e con l’Orlando Sentinel, però, il centro georgiano ha ribaltato la situazione: "Ho tutto il rispetto del mondo per Luka e per quello che ha fatto e rispetto le famiglie di tutti. Da dove vengo io è una cosa sacra e non direi mai nulla del genere. Mi ha detto delle cose inappropriate in serbo che io, avendo giocato in Serbia, capisco benissimo. Non credo che lui sapesse che avrei capito cosa ha detto. Perciò gli ho solo ripetuto quello che lui ha detto per primo su mia madre e non era niente contro la sua famiglia. Se lui pensa che io abbia superato la linea mi scuso, ma non ho detto nient’altro che quello che lui ha detto per primo a me".