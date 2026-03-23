Nella partita vinta sabato notte dai suoi Lakers contro Orlando Luka Doncic, protagonista di un alterco con il centro dei Magic Goga Bitadze, aveva preso il 16° fallo tecnico della sua stagione, sanzione che avrebbe dovuto far scattare la squalifica per una partita. Il ricorso opposto dai gialloviola, però, è stato accolto dalla NBA e quindi lo sloveno potrà essere regolarmente in campo stanotte per il big match contro Detroit

Niente sospensione per Luka Doncic, che potrà essere regolarmente in campo questa notte nella super sfida che vedrà i suoi Lakers impegnati a Detroit. La NBA ha infatti accolto il ricorso presentato dai gialloviola e relativo al fallo tecnico preso da Doncic nella vittoria su Orlando di sabato notte, frutto di un alterco piuttosto acceso con il centro di Magic Goga Bitadze. Quello sarebbe stato il 16° fallo tecnico nella stagione dell'ex Dallas e avrebbe quindi fatto scattare la squalifica auotmatica, ma secondo quanto sostenuto dai Lakers, e quindi confermato dalla NBA, il giocatore non sarebbe stato 'ammonito verbalmente' prima di ricevere il tecnico, creando quindi a termini di regolamento i presupposti per la cancellazione dello stesso. Cancellazione poi puntualmente avvenuta, come ufficilamente comunicato dalla lega nella serata italiana di ieri.