Lo sgambetto di LaMelo Ball ai danni di Bam Adebayo è stato giudicato a posteriori come un fallo flagrant di tipo 2 dalla NBA e gli è costato 35.000 dollari di multa, ma non ha impedito agli Charlotte Hornets di vincere al supplementare nella sfida del torneo play-in. Una sfida alla quale Adebayo non ha potuto prendere parte e che è costata la partita agli Heat, privati del loro miglior giocatore in una gara da dentro o fuori. Nella conferenza stampa di fine anno, Adebayo ha detto di sentirsi bene ("Cammino ancora, perciò sono ok") e ha detto la sua: "Gli arbitri hanno applicato il regolamento, ma in NBA bisognerebbe poter vedere un atto violento indipendentemente da quanto tempo è passato, visto che possono farlo con un tiro da tre punti…". Successivamente ha rivelato che, a differenza di quanto dichiarato da Ball dopo la partita, i due non si sono parlati e non c’è stata alcuna scusa da parte del play di Charlotte. "Non ci siamo parlati, io ero in doccia cercando di capire cosa era appena successo. A un certo punto ci vedremo di nuovo, ne parleremo e gireremo pagina. Solo lui può sapere se è stata una giocata sporca oppure no: tutti cercando di difendere lui o di difendere me. Ma a questo punto possiamo solo guardare avanti".