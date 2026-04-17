Magic-Hornets: in palio la serie contro i Pistons

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NBA, Orlando ospita Charlotte: in palio una serie di playoff contro Detroit

NBA
©Getty

Orlando Magic e Charlotte Hornets si contenderanno l’ultimo posto disponibile per i playoff della Eastern Conference in una sfida da dentro o fuori, con la prospettiva di andare a sfidare i Detroit Pistons al primo turno. I Magic, dopo aver sprecato due chance per assicurarsi la post-season, devono vincere davanti al proprio pubblico contro i caldissimi Hornets reduci dalla gara più pazza dell’anno contro Miami

A inizio stagione gli Orlando Magic non si aspettavano di certo di essere ancora in dubbio di partecipare ai playoff a questo punto dell’anno. Eppure le due sconfitte consecutive subite contro i Boston Celtics nell’ultima gara di regular season e quella al torneo play-in a Philadelphia hanno messo la squadra di coach Jamahl Mosley in una situazione estremamente pericolante, avendo bisogno di vincere in casa contro un avversario pericoloso come gli Charlotte Hornets per assicurarsi la terza partecipazione consecutiva ai playoff. Gli Hornets invece, dopo dalla gara folle contro Miami conclusa solo dopo un supplementare, mancano dai playoff da dieci anni esatti (la striscia più lunga attualmente in NBA) e vogliono suggellare un 2026 eccellente con una serie di playoff contro i Detroit Pistons, che attendono di conoscere la vincente di questa sfida del torneo play-in in vista del primo turno. Chiunque passi tra Orlando e Charlotte affronterà Cade Cunningham e compagni per gara-1 nella notte tra domenica 19 e lunedì 20 aprile all’1.30 (diretta su Sky Sport Basket con commento originale), con gara-3 prevista per sabato 25 aprile alle 19 sempre in diretta su Sky — all’interno di una programmazione che prevede 18 partite in 8 giorni sui canali di Sky Sport.

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