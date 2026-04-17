Suns-Warriors per andare a sfidare OKC ai playoff

Dopo aver sprecato 11 punti di vantaggio a 7 minuti dalla fine della sfida contro Portland, i Phoenix Suns hanno un’altra chance per agganciare i playoff ospitando i Golden State Warriors sul proprio campo di casa. Chi vince potrà avanzare al primo turno dove ad attendere una delle due ci sono gli Oklahoma City Thunder campioni in carica, in una sfida al primo turno in cui sia i Suns che gli Warriors vogliono avanzare. Phoenix vuole evitare di diventare la prima testa di serie numero 7 a perdere due gare consecutive da quando il play-in è stato istituito nel 2021, mentre gli Warriors — dopo una clamorosa rimonta da -13 nel quarto periodo della sfida agli LA Clippers — vogliono regalarsi un ultimo giro ai playoff prima della possibile fine della dinastia. Per quanto i vari Steph Curry e Draymond Green siano sotto contratto fino al 2027, infatti, coach Steve Kerr non ha un contratto per la prossima stagione e questa — in caso di sconfitta — potrebbe essere la sua ultima partita alla guida della squadra di cui è stato allenatore negli ultimi 12 anni. Indipendentemente da chi passi tra Suns e Warriors, le gare-1 e 3 della serie contro OKC saranno in diretta su Sky Sport: la prima domenica 19 aprile alle 21.30, la seconda sabato 25 aprile alle 21.30 — all’interno di una programmazione che prevede 18 partite in 8 giorni sui canali di Sky Sport.