Paul prende in giro i Clippers dopo l’eliminazione

L’eliminazione degli LA Clippers per mano dei Golden State Warriors non è sicuramente sfuggita a Chris Paul. CP3 evidentemente non ha dimenticato il modo sgradevole con cui si è conclusa la sua seconda avventura ai Clippers, tornando a Los Angeles per un’ultima stagione in carriera ma venendo allontanato dalla squadra dopo un mese di regular season, fino ad arrivare al ritiro annunciato pochi mesi fa. Un divorzio che ha lasciato degli strascichi, visto che CP3 dopo la sconfitta al play-in dei Clippers ha pubblicato nelle sue storie Instagram il celebre meme (utilizzato in passato anche da Joel Embiid) dell’uomo presente al funerale del suo più grande hater. Un modo forse non elegante di rapportarsi nei confronti della squadra di cui comunque è stato una leggenda, ma che esemplifica una volta di più cosa pensa CP3 del modo in cui si è conclusa la sua carriera.