Green: "Ho amato e odiato le parole di Wemby"

Nel corso della sua carriera Draymond Green non si è mai fatto pregare quando c’è stato da commentare l’attualità, dando sempre la sua opinione nel bene e nel male. L’ultimo episodio è accaduto pochi giorni fa, quando l’autocandidatura di Victor Wembanyama per il premio di MVP — elencando i tre motivi per cui dovrebbe essere lui il miglior giocatore di questa stagione — hanno fatto parecchio discutere. E come sempre Green ha un’opinione molto chiara a riguardo: "Wemby ha detto 'La difesa è il 50% del gioco' e mi sono detto: davvero nessuno ci è arrivato prima? Hanno detto tutti che le sue argomentazioni hanno senso e io mi dico: sul serio? Davvero? Ho odiato il fatto che abbia dovuto esporsi lui per far ricordare a tutti che la difesa è così importante, che solo dopo che lo ha detto lui ne hanno parlato in tv. Allo stesso tempo però mi tolgo il cappello davanti a Wemby per aver avuto il coraggio di farsi avanti e spiegare la sua candidatura, senza nascondersi dalle domande o dando per scontato che tutti lo notassero. Perché non è così. Se non li aiuti, non lo vedono".