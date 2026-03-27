Green: "Ho amato e odiato le parole di Wemby"

Draymond Green ha commentato l’autocandidatura di Victor Wembanyama al premio di MVP, sostenendo di aver "sia amato che odiato" le parole del francese. "Amo che l’abbia fatto e che si sia preso la responsabilità, ma odio il fatto che si sia dovuto esporre lui per fare presente che la difesa è metà del gioco. Ma con i premi purtroppo va così"
Nel corso della sua carriera Draymond Green non si è mai fatto pregare quando c’è stato da commentare l’attualità, dando sempre la sua opinione nel bene e nel male. L’ultimo episodio è accaduto pochi giorni fa, quando l’autocandidatura di Victor Wembanyama per il premio di MVP — elencando i tre motivi per cui dovrebbe essere lui il miglior giocatore di questa stagione — hanno fatto parecchio discutere. E come sempre Green ha un’opinione molto chiara a riguardo: "Wemby ha detto 'La difesa è il 50% del gioco' e mi sono detto: davvero nessuno ci è arrivato prima? Hanno detto tutti che le sue argomentazioni hanno senso e io mi dico: sul serio? Davvero? Ho odiato il fatto che abbia dovuto esporsi lui per far ricordare a tutti che la difesa è così importante, che solo dopo che lo ha detto lui ne hanno parlato in tv. Allo stesso tempo però mi tolgo il cappello davanti a Wemby per aver avuto il coraggio di farsi avanti e spiegare la sua candidatura, senza nascondersi dalle domande o dando per scontato che tutti lo notassero. Perché non è così. Se non li aiuti, non lo vedono".
Green: "Anche lo scorso anno con Mobley è andata così"
Green ha poi continuato: "Tutti massacrano Luka Doncic dicendo che non difende, poi abbiamo un giocatore [Wemby, ndr] che difende l’intera squadra avversaria da solo e nessuno ne tiene conto fino a quando non va a dirlo in pubblico. Voglio dargli i suoi meriti per aver prodotto una dichiarazione così profonda, ma è davvero così profonda? Il fatto è che è vera, ma ha dovuto dirlo. Con questi premi, se non parli la gente non vede. Lo scorso anno nessuno aveva preso in considerazione Evan Mobley come difensore dell’anno, fino a quando non si è esposto in prima persona e poi lo ha vinto. Ma in questa lega se non ti esponi in prima persona, le cose semplicemente non accadono da sole perché la gente non vede".