Sull’agenda delle squadre che a Est che andranno al play-in e quindi magari anche di quelle che hanno già un posto sicuro ai playoff compare una scritta: se possibile, evitare l’incrocio con gli Hornets. Charlotte, d’altronde, è una delle sorprese di questa stagione, se non addirittura la sorpresa per eccellenza. Dopo un avvio in salita, infatti, i ragazzi di coach Charles Lee hanno trovato una continuità di rendimento davvero impronosticabile lo scorso autunno e dopo la pausa per l’All-Star Game hanno iniziato a volare, collezionando 13 vittorie e 5 sconfitte, 6° miglior record di tutta la NBA nell’ultimo mese, tanto da scalare vorticosamente la classifica della Eastern Conference. Una scalata che li ha portati in piena zona play-in con vista sull’accesso diretto ai playoff, che sarebbe a dir poco clamoroso, e ad un passo da Philadelphia. I Sixers, viceversa, tra i cronici problemi di salute di Joel Embiid, altri infortuni di varia natura e durata e il caso che ha portato alla sospensione di Paul George per 25 partite, dopo l’All-Star Game hanno mandato a referto un record di 10-9. Ora, a separare le due squadre in classifica è una sola vittoria e Charlotte, ormai lanciatissima attorno ai suoi big three in erba LaMelo Ball, Brandon Miller e Kon Knueppel, punta a colmare il gap già questa sera. L’appuntamento per la sfida tra Hornets e Sixers è per le23 in diretta su Sky Sport Basket con il commento di Dario Vismara e Matteo Soragna e in replica poi domani domenica 29 marzo sempre su Sky Sport Basket alle 9, alle 14.15 e alle 20.15.