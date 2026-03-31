Doc Rivers e Amar'e Stoudemire nella Hall of Fame

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Hall of Fame, Doc Rivers e Amar'e Stoudemire nella classe del 2026

NBA

Secondo quanto riportato da Shams Charania di ESPN, Doc Rivers e Amar’e Stoudemire verranno introdotti nella Hall of Fame di Springfield per la classe del 2026. Insieme a loro anche le leggende della WNBA Candace Parker e Elena Delle Donne. Tutti i nuovi membri verranno annunciati il prossimo 4 aprile, con la cerimonia che si terrà a metà agosto

Il weekend delle Final Four del torneo NCAA sono tradizionalmente il momento in cui la Hall of Fame di Springfield annuncia i suoi nuovi membri. Dopo i nomi dei finalisti comunicati a febbraio, hanno cominciato a trapelare alcune candidature andate a buon fine: secondo quanto riportato da Shams Charania di ESPN, i volti noti della NBA a entrare nell’arca della gloria saranno Doc Rivers e Amar’e Stoudemire, accompagnati da Candace Parker e Elena Delle Donne per la WNBA. L’annuncio ufficiale avverrà domenica 4 aprile, mentre la cerimonia di introduzione avverrà a metà agosto in Massachusetts.

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NBA

Griffin, Crawford e Roy tra i candidati alla HOF

Come ogni anno la Hall of Fame di Springfield ha diramato una lunghissima lista da 189 candidati a entrare nella classe del 2026. Tra i nomi più famosi nominati per la prima volta ce ne sono diversi che hanno fatto la storia recente della NBA, quali Blake Griffin, Jamal Crawford e Brandon Roy. Ecco i nomi più famosi presenti in lista, tra cui anche Mike D’Antoni come 'Contributor' e Ettore Messina tra gli 'Internationals'. La Classe del 2026 sarà annunciata ufficialmente il prossimo 4 aprile durante le Final Four

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