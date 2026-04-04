La risonanza magnetica a cui si è sottoposto Luka Doncic ha evidenziato una lesione di secondo grado al bicipite femorale sinistro, mettendo fine anticipatamente alla sua regular season con cinque gare di anticipo. I tempi di recupero per un infortunio del genere sono normalmente stimati in un mese, con i playoff che cominceranno il prossimo 18 aprile

Lo scenario più temuto per i Los Angeles Lakers si è avverato. Dopo l’infortunio subito nel terzo quarto nella sfida persa malamente a Oklahoma City, Luka Doncic si è sottoposto a una risonanza magnetica a Dallas che ha evidenziato una lesione di secondo grado al bicipite femorale sinistro . Un infortunio di questo tipo richiede normalmente un mese per un recupero completo , anche se i Lakers non hanno fornito indicazioni precise sulle tempistiche se non che lo sloveno salterà sicuramente le cinque gare di regular season rimanenti a calendario . La preoccupazione, però, riguarda soprattutto il primo turno dei playoff che comincerà il prossimo 18 aprile , a poco più di due settimane dalla lesione subita a OKC.

L’agente di Doncic: "Chiederemo un'eccezione per i premi stagionali"

Doncic, forte candidato anche per il premio di MVP della stagione con 33.5 punti, 7.7 rimbalzi, 8.3 assist e 1.6 recuperi di media, si fermerà così a 64 partite disputate in stagione, mancando la soglia delle 65 gare necessarie per essere "eleggibili" per i premi di fine stagione. Il suo agente Bill Duffy però ha annunciato a ESPN che chiederà alla NBA di applicare la "Extraordinary Circumstances Challenge" prevista dal regolamento, di fatto chiedendo un’eccezione per il suo assistito. "Luka ha saltato due partite in questa stagione per la nascita della sua seconda figlia in Slovenia, portandolo a viaggiare in un’altro continente a inizio dicembre per poi tornare il prima possibile negli Stati Uniti. Luka ha fatto di tutto per essere presente per la sua squadra e per questa lega: la sua stagione in cui ha registrato record su record merita di essere ricordata nei libri di storia nonostante lo sfortunato infortunio di ieri e altre circostanze straordinarie".

Doncic comunque fuori dalle 65 gare stagionali: il motivo

È possibile però che neanche aggiungendo quelle due gare saltate per andare in Slovenia la situazione cambi: all'interno delle 64 gare disputate da Doncic, infatti, ce ne sono due in cui ha giocato meno di 20 minuti (il 20 dicembre contro i Clippers e il 5 febbraio contro Philadelphia), e le gare sotto i 20 minuti di utilizzo non contano per la regola delle 65 gare disputate. Quindi, anche conteggiando le due gare saltate per la nascita della figlia, Doncic si fermerebbe comunque a 64 - rendendo ancora più pesante quella saltata contro Washington per aver ricevuto il 16° tecnico stagionale.