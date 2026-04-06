Dopo la lesione di secondo grado al bicipite femorale sinistro rimediata giovedì notte a Oklahoma City, Luka Doncic ha deciso di tornare in Europa per curarsi e provare a forzare le tempistiche di rientro. Lo sloveno, insieme al compagno Austin Reaves, anche lui fuori per infortunio, punta infatti a rientrare durante i playoff. Nel frattempo, senza Doncic e Reaves, i Lakers rischiano di perdere il 3° posto a Ovest

Luka Doncic ci crede e, anche se le tempistiche per il recupero dall’ infortunio patito nella partita di giovedì notte a Oklahoma City prevederebbero un mese di stop , proverà a tornare in campo nei playoff . La lesione di 2° grado al bicipite femorale sinistro non sembra quindi scoraggiare lo sloveno, anche se il primo turno dei playoff inizierà già il 18 aprile prossimo . E, come confermato dal suo agente Billy Duffy, dopo un consulto tra lo staff medico dei Lakers e quello che lo assiste privatamente Doncic ha deciso di tornare in Europa per ricorrere a trattamenti particolari che, almeno nelle intenzioni del giocatore, dovrebbero accorciarne il percorso verso il rientro .

Doncic, Reaves e i Lakers che devono tener duro

“Sia Doncic che Reaves proveranno a fare di tutto pur di rientrare al più presto” ha dichiarato ieri coach JJ Redick, “e quindi noi nel frattempo dobbiamo provare a prolungare il più a lungo possibile la nostra stagione”. Anche per Reaves, colpito da un problema alla zona addominale, le previsioni più ottimistiche prevedono un possibile rientro al massimo al secondo turno dei playoff e, nella notte, i Lakers hanno perso a Dallas e rischiano seriamente di vedersi sfuggire dalle mani il 3° posto a Ovest in questo finale di stagione. E, come ovvio, un piazzamento peggiore, magari anche al 5° posto dietro a Denver e Houston, al momento ben più in salute, ne complicherebbe assai il cammino nella post-season.