Offerte Sky
Cosa vedere:
Come vederlo:
Online con Sky:
Non perderti dirette, news e highlights
Arrow-link
Arrow-link

NBA, Doncic vola a curarsi in Europa: lui e Reaves puntano al rientro ai playoff

NBA

Dopo la lesione di secondo grado al bicipite femorale sinistro rimediata giovedì notte a Oklahoma City, Luka Doncic ha deciso di tornare in Europa per curarsi e provare a forzare le tempistiche di rientro. Lo sloveno, insieme al compagno Austin Reaves, anche lui fuori per infortunio, punta infatti a rientrare durante i playoff. Nel frattempo, senza Doncic e Reaves, i Lakers rischiano di perdere il 3° posto a Ovest

TUTTI GLI INFORTUNATI DELLA STAGIONE NBA

 

Luka Doncic ci crede e, anche se le tempistiche per il recupero dall’infortunio patito nella partita di giovedì notte a Oklahoma City prevederebbero un mese di stopproverà a tornare in campo nei playoff. La lesione di 2° grado al bicipite femorale sinistro non sembra quindi scoraggiare lo sloveno, anche se il primo turno dei playoff inizierà già il 18 aprile prossimo. E, come confermato dal suo agente Billy Duffy, dopo un consulto tra lo staff medico dei Lakers e quello che lo assiste privatamente Doncic ha deciso di tornare in Europa per ricorrere a trattamenti particolari che, almeno nelle intenzioni del giocatore, dovrebbero accorciarne il percorso verso il rientro.

Doncic, Reaves e i Lakers che devono tener duro

Sia Doncic che Reaves proveranno a fare di tutto pur di rientrare al più presto” ha dichiarato ieri coach JJ Redick, “e quindi noi nel frattempo dobbiamo provare a prolungare il più a lungo possibile la nostra stagione”. Anche per Reaves, colpito da un problema alla zona addominale, le previsioni più ottimistiche prevedono un possibile rientro al massimo al secondo turno dei playoff e, nella notte, i Lakers hanno perso a Dallas e rischiano seriamente di vedersi sfuggire dalle mani il 3° posto a Ovest in questo finale di stagione. E, come ovvio, un piazzamento peggiore, magari anche al 5° posto dietro a Denver e Houston, al momento ben più in salute, ne complicherebbe assai il cammino nella post-season.

Approfondimento

NBA, 30 punti di LeBron James contro Dallas

Segui tutti gli aggiornamenti di Sky Sport

- Segui Sky Sport su Google Discover- Non perderti live, news e video

- WhatsApp - Le notizie che devi sapere? Le trovi sul canale di Sky Sport

- Guarda tutti gli Highlights - Entra in SkyLightsRoom

- Offerte Sky - Scopri le promozioni disponibili e attivale subito

 

NBA: Altre Notizie

Doncic si cura in Europa e punta ai playoff

NBA

Dopo la lesione di secondo grado al bicipite femorale sinistro rimediata giovedì notte a Oklahoma...

Embiid: "Ho scoperto online della mia assenza"

NBA

Joel Embiid è tornato a giocare contro Minnesota, dopo aver saltato per "malattia" la precedente...

È scontro tra Giannis e i Bucks: "Voglio giocare"

NBA

Prima della partita tra Milwaukee e Boston, Giannis Antetokounmpo ha parlato con la stampa...

Regular season finita per Doncic: lesione 2° grado

NBA

La risonanza magnetica a cui si è sottoposto Luka Doncic ha evidenziato una lesione di secondo...

G League: Pedulla miglior rookie, futuro azzurro?

NBA

Ha iniziato la stagione con i Rip City Remix, franchigia affiliata a Portland, e la sta...
VAI ALLA SEZIONE

NBA: ALTRE NEWS