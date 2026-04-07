L’ex coach di Denver, campione NBA con i Nuggets e poi licenziato sul finire della scorsa stagione, trova una nuova panchina e dopo un quarto di secolo torna in NCAA. A chiamarlo e ad affidargli la squadra è infatti North Carolina, nome di prestigio del basket universitario reduce da due annate deludenti e in cerca di riscatto

MICHIGAN TORNA A VINCERE IL TITOLO NCAA DOPO 37 ANNI