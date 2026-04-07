L’ex coach di Denver, campione NBA con i Nuggets e poi licenziato sul finire della scorsa stagione, trova una nuova panchina e dopo un quarto di secolo torna in NCAA. A chiamarlo e ad affidargli la squadra è infatti North Carolina, nome di prestigio del basket universitario reduce da due annate deludenti e in cerca di riscatto
A un anno del repentino e per molti versi clamoroso licenziamento da parte dei Nuggets, Michael Malonetrova una nuova panchina. Il coach campione NBA nel 2023, però, non guiderà una squadra della lega, bensì, dopo un quarto di secolo, farà il suo ritorno in NCAA. Ad affidargli la squadra è infatti North Carolina, big del basket universitario reduce da due eliminazioni consecutive al primo turno della March Madness che sono costate il posto a Hubert Davis.
Un ritorno all’antico per Malone
L’ultima avventura in NCAA di Malone risale addirittura al 2001, quando il futuro coach di Sacramento e Denver faceva da assistente a Manhattan prima di iniziare a ricoprire lo stesso ruolo ai Knicks. A Malonespetta ora il compito di riportare in alto i Tar Heels, che dopo l’addio di Roy Williams nel 2021 non sono più riusciti ad ottenere risultati in linea con le attese e non vincono il titolo universitario dal 2017.