Tatum: "Contento di uscire da MSG sulle mie gambe"

Nel suo ultimo mese Jayson Tatum ha dovuto superare diversi ostacoli : quello del ritorno in campo dopo 10 mesi di assenza, quello del ritorno ai suoi livelli, quello della confidenza con il campo, con il proprio corpo e con la necessità di giocare molti minuti. Quello più difficile di tutti, però, a suo modo di vedere era tornare "sul luogo del delitto", cioè giocare al Madison Square Garden dove quasi un anno fa ha vissuto il momento più basso della sua vita con la rottura del tendine d’Achille in gara-4 del secondo turno dei playoff contro i New York Knicks . Dovendo decidere quale gara saltare nel back-to-back tra Knicks e Pelicans, però, Tatum ha deciso di scendere in campo proprio a New York per "esorcizzare" i demoni di quanto accaduto a maggio del 2025. E tutto sommato è andata bene: in una serata in cui Jaylen Brown era fuori per una tendinite, Tatum ha chiuso con 24 punti, 13 rimbalzi e 8 assist in 40 minuti , pur senza riuscire a portare i Celtics alla vittoria (perdendo 112-106) e con qualche errore di troppo (2/10 da tre e 6 palle perse).

Le parole di Tatum: "Mi sono tolto un peso"

L'obiettivo da raggiungere era però soprattutto mentale, prima ancora che tecnico o di classifica. "Sento un senso di sollievo" ha detto Tatum dopo la partita. "È stato un momento importante, era un grosso ostacolo per me. Ero nervoso e ansioso all’idea di tornare qui. Ovviamente volevo vincere e giocare bene, ma la cosa più importante è che volevo uscire dal campo sulle mie gambe. Mi ci è voluto un po’ per calmarmi, ma è stato cruciale per me giocare qui e sono contento di averlo fatto. Ora mi sento molto meglio". Tatum è rimasto anche sorpreso quando il pubblico del Madison Square Garden gli ha tributato una standing ovation quando è stato annunciato in quintetto. "Da quando sono tornato l’affetto che ho ricevuto dai giocatori, da allenatori con cui non avevo mai nemmeno parlato e dai dirigenti è stato eccezionale. Anche oggi c’è stato un bel casino quando è stato annunciato il mio nome, nonostante io avessi la maglia dei Celtics. Mi hanno mostrato rispetto anche per quello che è successo in questo palazzetto, e l’ho apprezzato molto".