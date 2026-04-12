La regular season è ormai giunta al termine (questa notte le ultime 15 partite con i verdetti ancora da decidere), e con essa anche la corsa al premio di MVP. La regola delle 65 partite ha costretto i vari pretendenti al titolo a scendere in campo nell’ultima settimana di regular season nonostante qualche problema fisico (come Victor Wembanyama nell’ultima gara contro Dallas, oppure Nikola Jokic che ha bisogno di almeno 15 minuti nella gara di stanotte proprio contro San Antonio) oppure renderanno necessario chiedere una deroga per essere eleggibili (come Luka Doncic). Ma cosa vogliono gli appassionati sparsi in giro per gli Stati Uniti come Most Valuable Player? Secondo la ricerca di BetOnline, che ha geotaggato quasi 2 milioni di tweet nell’ultimo mese, il risultato è un plebiscito: in 47 stati su 50 il favorito assoluto è Victor Wembanyama, con i tre avversari che riescono a guadagnare consensi solo nel loro stato di casa (la California per Doncic, il Colorado per Jokic e l’Oklahoma per Gilgeous-Alexander). Il resto degli USA però è tutto dalla parte del francese, che vorrebbero veder premiato per la sua unicità e il suo impatto sui due lati del campo.