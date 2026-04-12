L’Injury Report rilasciato dai Denver Nuggets potrebbe avere grosse ripercussioni sul tabellone dei playoff della Western Conference. In vista dell’ultima gara stagionale contro i San Antonio Spurs, i Nuggets hanno deciso di tenere a riposo Jamal Murray, Aaron Gordon, Cam Johnson, Christian Braun e Tim Hardaway Jr, oltre a dover fare a meno di Peyton Watson e Spencer Jones alle prese con degli infortuni pregressi. Di fatto l’unico giocatore che potrebbe scendere in campo in Texas è Nikola Jokic, che è in lista infortunati come "questionable" ma ha bisogno di almeno 15 minuti sul parquet per essere eleggibile per i premi di fine stagione per la regola delle 65 gare. Per il resto i Nuggets hanno deciso di non schierare la miglior formazione possibile, mentre dall’altra parte sono "questionable" (quindi col 50% di possibilità di giocare) Victor Wembanyama, Steph Castle e Devin Vassell, con Luke Kornet fuori per un problema alla spalla destra.

I Nuggets, che hanno una striscia aperta di 11 vittorie consecutive, hanno bisogno della 12^ se vogliono mantenere il terzo posto a Ovest che significa sfida al primo turno contro Minnesota, altrimenti i Los Angeles Lakers (impegnati in una facile sfida casalinga con gli Utah Jazz) potranno prendersi la terza piazza. Dalla decisione di Denver sui propri infortunati, sembra quasi che i Nuggets vogliano arrivare invece al quarto posto per evitare Minnesota (con cui non hanno un buon record negli ultimi anni), preferendo invece una sfida al primo turno contro gli Houston Rockets. Allo stesso modo, anche San Antonio potrebbe preferire che Denver finisca al quarto posto, così da farli finire dalla parte del tabellone di Oklahoma City e assicurarsi un secondo turno sulla carta più "semplice" contro la vincente tra Lakers (che non sanno in che condizioni avranno Luka Doncic e Austin Reaves) e Timberwolves. Ovviamente poi le partite vanno giocate in campo e Denver, anche con una rotazione ridotta, potrebbe anche vincere a San Antonio, così come non è detto che i Lakers vincano coi Jazz: lo scopriremo a partire da mezzanotte nell'ultima notte di regular season.