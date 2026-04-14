Offerte Sky
Cosa vedere:
Come vederlo:
Online con Sky:
Non perderti dirette, news e highlights
Arrow-link
Arrow-link

NBA, Charlotte e Miami al play-in: chi perde è fuori, chi vince può ancora sperare

NBA

Charlotte è stata una delle grandi sorprese della stagione, Miami invece ha vissuto un’annata di grandi alti e bassi. Questa notte le due squadre si incontrano nella sfida tra 9^ e 10^ a Est che inaugura il play-in: chi vince affronterà la perdente dell’altra sfida tra Philadelphia e Orlando per tentare di strappare l’8° posto nel tabellone dei playoff, chi perde chiude già qui la propria avventura

I PLAYOFF NBA SU SKY SPORT: LA PROGRAMMAZIONE COMPLETA

 

Anche solo prima della tradizionale pausa per l’All-Star Game era quasi impossibile immaginare che Charlotte arrivasse ad aprile con la speranza concreta di tornare ai playoff dopo dieci anni d’assenza. Da lì in poi, però, i ragazzi di coach Charles Lee hanno cambiato marcia, volando letteralmente per diverse settimane e, nonostante un calo forse fisiologico nel finale della regular season, conquistando il 9° posto a Ovest. Per Miami, invece, quello dei playoff, spesso passando proprio dal play-in, è un traguardo quasi abituale e lo scontro diretto di questa notte con gli Hornets si prospetta come l’ennesimo di quello che nel corso degli ultimi anni è diventato un appuntamento fisso per la truppa di Erik Spoelstra.

La freschezza di Charlotte contro l’esperienza di Miami

Da una parte, nel confronto diretto di questa notte che deciderà chi dovrà chiudere qui la stagione e chi invece proverà ad agganciare i playoff andando a sfidare la perdente dell’altra sfida tra Sixers e Magic, ci saranno la freschezza e l’entusiasmo degli Hornets, che sulle spalle dei loro big three LaMelo Ball, Brandon Miller e Kon Knueppel vogliono regalarsi un sogno. Dall’altra Bam Adebayo e Tyler Herro, con l’azzurro Simone Fontecchio in uscita dalla panchina, proveranno a far valere la maggiore esperienza, spesso decisiva in una gara secca e davvero senza appello come quella che attende Charlotte e Miami

Approfondimento

Definito il tabellone di playoff e play-in 2026

Segui tutti gli aggiornamenti di Sky Sport

- Segui Sky Sport su Google Discover- Non perderti live, news e video

- WhatsApp - Le notizie che devi sapere? Le trovi sul canale di Sky Sport

- Guarda tutti gli Highlights - Entra in SkyLightsRoom

- Offerte Sky - Scopri le promozioni disponibili e attivale subito

 

NBA: Altre Notizie

Ball e Knueppel sono i nuovi Splash Brothers?

NBA

Nella regular season appena terminata Kon Knueppel e LaMelo Ball hanno chiuso rispettivamente al...

Flagg nella storia: solo Jordan da rookie come lui

NBA

La sua prima stagione in NBA si è chiusa con soddisfazioni scarse a livello di risultati e con un...

Doncic torna a L.A.: nessuna tempistica di rientro

NBA

Dopo una settimana trascorsa in Spagna, dove avrebbe ricevuto dei trattamenti speciali...

Phoenix-Portland: in palio il 7° posto a Ovest

NBA

Entrambe sono andate oltre le previsioni, giocando una regular season solida e contraddistinta da...

Charlotte-Miami al play-in: chi perde è fuori

NBA

Charlotte è stata una delle grandi sorprese della stagione, Miami invece ha vissuto un’annata di...
VAI ALLA SEZIONE

NBA: ALTRE NEWS