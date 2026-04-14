Charlotte è stata una delle grandi sorprese della stagione, Miami invece ha vissuto un’annata di grandi alti e bassi. Questa notte le due squadre si incontrano nella sfida tra 9^ e 10^ a Est che inaugura il play-in: chi vince affronterà la perdente dell’altra sfida tra Philadelphia e Orlando per tentare di strappare l’8° posto nel tabellone dei playoff, chi perde chiude già qui la propria avventura

Anche solo prima della tradizionale pausa per l’All-Star Game era quasi impossibile immaginare che Charlotte arrivasse ad aprile con la speranza concreta di tornare ai playoff dopo dieci anni d’assenza. Da lì in poi, però, i ragazzi di coach Charles Lee hanno cambiato marcia, volando letteralmente per diverse settimane e, nonostante un calo forse fisiologico nel finale della regular season, conquistando il 9° posto a Ovest . Per Miam i, invece, quello dei playoff , spesso passando proprio dal play-in , è un traguardo quasi abituale e lo scontro diretto di questa notte con gli Hornets si prospetta come l’ennesimo di quello che nel corso degli ultimi anni è diventato un appuntamento fisso per la truppa di Erik Spoelstra .

La freschezza di Charlotte contro l’esperienza di Miami

Da una parte, nel confronto diretto di questa notte che deciderà chi dovrà chiudere qui la stagione e chi invece proverà ad agganciare i playoff andando a sfidare la perdente dell’altra sfida tra Sixers e Magic, ci saranno la freschezza e l’entusiasmo degli Hornets, che sulle spalle dei loro big three LaMelo Ball, Brandon Miller e Kon Knueppel vogliono regalarsi un sogno. Dall’altra Bam Adebayo e Tyler Herro, con l’azzurro Simone Fontecchio in uscita dalla panchina, proveranno a far valere la maggiore esperienza, spesso decisiva in una gara secca e davvero senza appello come quella che attende Charlotte e Miami.