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NBA, Suns e Blazers al play-in: in palio il 7° posto a Ovest e la serie con San Antonio

NBA

Entrambe sono andate oltre le previsioni, giocando una regular season solida e contraddistinta da una continuità impronosticabile a inizio stagione. E ora Phoenix e Portland si affrontano nella sfida del play-in che vale il 7° posto a Ovest e quindi la serie al primo turno dei playoff contro San Antonio. Per chi perde, invece, ci sarà comunque la possibilità di conquistare l’8° posto nella seconda partita contro la vincente tra Clippers e Warriors

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La prospettiva, nel migliore dei casi, è quella di affrontare Victor Wembanyama e i lanciatissimi Spurs al primo turno dei playoff, non esattamente la sfida più semplice tra quelle possibili. Solo che per Phoenix Portland, partite l’ottobre dello scorso anno con tanta incertezza circa la nuova stagione, già giocare stasera il play-in con in palio il 7° posto a Ovest rappresenta un traguardo notevole. Logico, però, che dopo aver superato in maniera sostanziale le attese, nessuna delle due squadre voglia fermarsi qui.

Suns e Blazers ci provano: i playoff non sono un miraggio

Phoenix, dopo un’estate molto turbolenta sul mercato e il cambio in panchina con l’arrivo di Jordan Ott, era attesa alla più classica delle stagioni di transizione. Invece, grazie al grande lavoro del coaching staff e alle prestazioni di stelle come Devin Booker e di protagonisti a sorpresa come Collin Gillespie ha a lungo accarezzato il sogno di piazzarsi addirittura in zona playoff a Ovest. Un sogno che proverà a coltivare anche stanotte in casa contro i Blazers, che pur destabilizzati dal forzato cambio in panchina a inizio stagione per via dei problemi legali di Chauncey Billups, hanno saputo costruirsi un’identità precisa attorno alla classe di Deni Avdija e alla leadership di un veterano come Jrue Holiday. Una delle due, Phoenix o Portland, questa notte festeggerà, mentre per l’altra la porta verso i playoff rimarrà ancora aperta verso un’altra sfida contro Clippers o Warriors

Approfondimento

Definito il tabellone di playoff e play-in 2026

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