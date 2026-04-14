Entrambe sono andate oltre le previsioni, giocando una regular season solida e contraddistinta da una continuità impronosticabile a inizio stagione. E ora Phoenix e Portland si affrontano nella sfida del play-in che vale il 7° posto a Ovest e quindi la serie al primo turno dei playoff contro San Antonio. Per chi perde, invece, ci sarà comunque la possibilità di conquistare l’8° posto nella seconda partita contro la vincente tra Clippers e Warriors

I PLAYOFF NBA SU SKY SPORT: LA PROGRAMMAZIONE COMPLETA