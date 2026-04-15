Phila-Orlando mette in palio la sfida a Boston

Gli Orlando Magic erano padroni del loro destino, dovendo solamente vincere sul campo dei Boston Celtics contro una versione ultra-rimaneggiata dei biancoverdi per assicurarsi un posto ai playoff. Invece la squadra di Jamahl Mosley al completo non è riuscita a battere i biancoverdi infarciti di riserve, e se vogliono tornare al TD Garden per affrontare Jayson Tatum e compagni dovranno passare da Philadelphia per la sfida del torneo play-in che mette in palio il seed numero 7 del tabellone della Eastern Conference. La buona notizia per Paolo Banchero e soci è che i Sixers non saranno al completo: Joel Embiid infatti non ha ancora recuperato dall’operazione d’appendicite a cui si è sottoposto d’urgenza la scorsa settimana a Houston e non sarà della partita, lasciando un vuoto nella rotazione dei padroni di casa. La squadra di coach Nick Nurse può però contare su un All-NBA del calibro di Tyrese Maxey e un veterano in ripresa come Paul George, due giocatori che anche da soli possono risolvere una partita secca come quella che delineerà il quadro del torneo play-in — con la perdente di questa sfida attesa dagli Charlotte Hornets per l’ottavo e ultimo posto per sfidare i Detroit Pistons ai playoff.