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NBA, arriva il Bracket Challenge di Sky Sport: via alla sfida a colpi di pronostici

NBA

Oggi inizia la corsa verso il titolo NBA 2026 e prevedere chi arriverà ad alzare il Larry O’Brien Trophy è roba da veri intenditori. Ecco quindi che arriva il Bracket Challenge dei playoff, dove sarà possibile sfidarsi a colpi di pronostici su tutte le serie, Finals comprese, nella nostra lega "Sky Sport Italia". C'è tempo fino a giovedì 23 aprile per partecipare col proprio bracket!

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Chi uscirà vittorioso dal primo turno? Chi riuscirà ad arrivare alle finali della Eastern e della Western Conference? E, infine, chi si giocherà il titolo alle Finals e poi alzerà il Larry O’Brien Trophy? Come sempre i playoff della NBA, che iniziano oggi con le prime quattro sfide, saranno sinonimo di spettacolo e di possibili sorprese. Fare pronostici, insomma, non è facile, ma provare a immaginare i risultati della corsa verso il titolo e mettersi in gioco contro tante altre appassionate e appassionati non è invece mai stato così semplice. Basta partecipare al Bracket Challenge di Sky Sport Italia e poi mettersi comodi per godere lo spettacolo.

Come funziona il Bracket Challenge 

Per partecipare al Bracket Challenge di Sky Sport Italia è sufficiente cliccare su questo link, se si è già in possesso di NBA ID si accederà direttamente al gioco, viceversa sarà richiesta una registrazione del tutto gratuita, veloce e semplice. Il passo successivo? Mettere alla prova le proprie conoscenze e quelle di amici e colleghi provando a pronosticare l’esito di tutte le serie che porteranno fino all’incoronazione dei campioni NBA 2026 e quindi dare un nome al proprio Bracket. E, anche se i playoff iniziano il 18 aprile, c’è tempo fino alla mezzanotte del prossimo 23 aprile per iscriversi, inserire i propri pronostici e lanciarsi nella sfida.

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