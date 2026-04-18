Chi uscirà vittorioso dal primo turno? Chi riuscirà ad arrivare alle finali della Eastern e della Western Conference? E, infine, chi si giocherà il titolo alle Finals e poi alzerà il Larry O’Brien Trophy? Come sempre i playoff della NBA, che iniziano oggi con le prime quattro sfide, saranno sinonimo di spettacolo e di possibili sorprese. Fare pronostici, insomma, non è facile, ma provare a immaginare i risultati della corsa verso il titolo e mettersi in gioco contro tante altre appassionate e appassionati non è invece mai stato così semplice. Basta partecipare al Bracket Challenge di Sky Sport Italia e poi mettersi comodi per godere lo spettacolo.